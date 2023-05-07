Безусловное право на секс и одобрение убийств. Кто такие инцелы, за что они ненавидят женщин и почему их считают экстремистами

Хотя слово „инцел“ сегодня стало синонимом женоненавистничества, движение было основано женщиной. В 1990-х годах, когда Всемирная паутина только набирала обороты, студентка по имени Алана создала форум под названием „Проект вынужденного безбрачия Аланы“, где она делилась своим неудачным опытом отношений с противоположным полом. Со временем форум превратился в неформальную группу поддержки, где собирались люди разного пола, расы, возраста и сексуальной ориентации, объединенные своим неудачным опытом романтических отношений. В это время также появилось слово „инцел“, которое использовалось для обозначения застенчивости и чувства социальной неловкости.

В конце концов, Алана вступила в отношения и покинула форум, оставив его другим участникам. Алана узнала о том, что форум превратился в радикальное движение, только в 2014 году, когда произошло первое массовое убийство. Элиот Роджер убил шесть и ранил 14 человек в Айла-Висте, штат Калифорния, а затем покончил жизнь самоубийством. Перед тем, как покончить с собой, он разместил в социальных сетях большой манифест, в котором выражал идеологию инцелов - вынужденное безбрачие и война против женщин. Позже убийства также произошли в Канаде и Великобритании - число жертв превысило 50 человек.