Журнал Яна
04.05.2023, 08:00

В ресторан — в пижаме? Этой весной в тренде будуарный стиль

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Показ бренда Brand no 8 на Tallinn Fashion Week
Показ бренда Brand no 8 на Tallinn Fashion Week
ФОТО: Эрленд Штауб | TFW

Ключевые слова моды этой весной – прозрачность и многослойность. Поэтому в тренде все то, что мы раньше оставляли в спальне или надевали исключительно под одежду, пишет журнал JANA Luxury.

Этой весной в моде будуарный стиль!

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Новый весенний номер журнала можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Следующий, летний, номер выйдет 21 июня. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр летнего номера по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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