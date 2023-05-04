04.05.2023, 08:00
В ресторан — в пижаме? Этой весной в тренде будуарный стиль(2)
ФОТО: | TFW
Ключевые слова моды этой весной – прозрачность и многослойность. Поэтому в тренде все то, что мы раньше оставляли в спальне или надевали исключительно под одежду, пишет журнал JANA Luxury.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Новый весенний номер журнала можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Следующий, летний, номер выйдет 21 июня. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр летнего номера по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.
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