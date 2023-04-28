Сезон гриля начался! Какие вкусовые хиты предложит Maxima Meistrite Kvaliteet этой весной?

Пакет углей, купольный гриль или вкусное мясо? Все, что нужно для гриля, найдете в Maxima! Среди новинок Maxima Meistrite Kvaliteet этой весны – восточные ароматы гриля с нотками кокоса и перца хабанеро, а также со вкусом трав из бабушкиного сада. Свинина и мясо курицы, филе и ребрышки, бедрышки, ножки, интересные новые колбаски гриль.

И что самое главное – качественные продукты для гриля Maxima Meistrite Kvaliteet изготовлены из местного мяса. Свежие ребрышки, отбивные, вырезка или мясо курицы – все это произведено в Эстонии. Никаких замороженных продуктов, потому что основной упор делается на качество. Как мясо, так и состав маринадов для продуктов для гриля Meistrite Kvaliteet выбираются с особой тщательностью.

Продукты для гриля этой весны и лета – выбирайте маринады, созданные профессиональными гриль-мастерами!

Любой, кто готовил на гриле, знает, что правильный маринад – это основа вкусовых ощущений. Maxima Meistrite Kvaliteet создает свои маринады из настоящих трав и других натуральных ингредиентов. Эти маринады рождаются также, как и лучшие блюда на вашей домашней кухне – путем экспериментов и новых впечатлений.

Для того чтобы создать идеальную комбинацию даже для самых взыскательных вкусов, маринады для гриля Maxima разрабатываются не в электрической духовке, а в реальных условиях – приготовление продуктов происходит на углях на открытом воздухе. И при необходимости состав маринада меняется несколько раз.

Гриль, на котором осуществляется экспериментальное приготовление, должен быть настоящим, потому что разные маринады по-разному воздействуют на мясо, и мастер сразу понимает, какой маринад и вкус идеально подойдет к мясу, а какой – нет. А также то, какую температуру может выдержать то или иное вкусовое сочетание во время приготовления на гриле. Так что создание правильного маринада – это практика и искусство.

Рауно Саар, гриль-мастер Maxima Meistrite Kvaliteet, делится своими любимыми блюдами этой весны: