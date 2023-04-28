Сезон гриля начался! Какие вкусовые хиты предложит Maxima Meistrite Kvaliteet этой весной?
Открываем сезон гриля! Потому что гриль-мастера Maxima Meistrite Kvaliteet придумали совершенно интересные новые продукты для гриля. И теперь на прилавках магазинов вас ждут специальные вкусы, созданные именно для этой весны.
Пакет углей, купольный гриль или вкусное мясо? Все, что нужно для гриля, найдете в Maxima! Среди новинок Maxima Meistrite Kvaliteet этой весны – восточные ароматы гриля с нотками кокоса и перца хабанеро, а также со вкусом трав из бабушкиного сада. Свинина и мясо курицы, филе и ребрышки, бедрышки, ножки, интересные новые колбаски гриль.
И что самое главное – качественные продукты для гриля Maxima Meistrite Kvaliteet изготовлены из местного мяса. Свежие ребрышки, отбивные, вырезка или мясо курицы – все это произведено в Эстонии. Никаких замороженных продуктов, потому что основной упор делается на качество. Как мясо, так и состав маринадов для продуктов для гриля Meistrite Kvaliteet выбираются с особой тщательностью.
Продукты для гриля этой весны и лета – выбирайте маринады, созданные профессиональными гриль-мастерами!
Любой, кто готовил на гриле, знает, что правильный маринад – это основа вкусовых ощущений. Maxima Meistrite Kvaliteet создает свои маринады из настоящих трав и других натуральных ингредиентов. Эти маринады рождаются также, как и лучшие блюда на вашей домашней кухне – путем экспериментов и новых впечатлений.
Для того чтобы создать идеальную комбинацию даже для самых взыскательных вкусов, маринады для гриля Maxima разрабатываются не в электрической духовке, а в реальных условиях – приготовление продуктов происходит на углях на открытом воздухе. И при необходимости состав маринада меняется несколько раз.
Гриль, на котором осуществляется экспериментальное приготовление, должен быть настоящим, потому что разные маринады по-разному воздействуют на мясо, и мастер сразу понимает, какой маринад и вкус идеально подойдет к мясу, а какой – нет. А также то, какую температуру может выдержать то или иное вкусовое сочетание во время приготовления на гриле. Так что создание правильного маринада – это практика и искусство.
Рауно Саар, гриль-мастер Maxima Meistrite Kvaliteet, делится своими любимыми блюдами этой весны:
Мясо бедрышек бройлера в маринаде из кокосового молока и манго
Свиные ребрышки с перцем хабанеро
Филе грудки бройлера в маринаде со вкусом сливочного масла
Свиная вырезка в пряном маринаде со вкусом сливочного масла
Свиной бекон по-американски
Свиной шейный карбонад в томатном соусе
Шашлык из свиного шейного карбонада по-средиземноморски
Вам срочно нужны принадлежности для гриля? Поспешите туда, где вы сможете приобрести все необходимое сразу!
Готовы ли вы уже жарить на гриле и успели выбрать вкуснейшие продукты? Теперь осталось только подготовить необходимые принадлежности.
Если гриль, который вы использовали прошлым летом, за зиму заржавел или нужно обновить или заменить другие принадлежности для гриля, отправляйтесь в Maxima. Здесь есть все, что нужно для гриля. От новой садовой мебели до углей, сковородок для гриля и жидкости для розжига. И конечно самих грилей.
В Maxima есть широкий выбор грилей по хорошим ценам, которые ждут весенних любителей гриля. В продаже есть как небольшие круглые грили, которые могут поместиться в багажнике автомобиля, а также более крупные садовые грили на колесах.
Что сказать в заключении? Любителей гриля можно условно разделить на две группы: тех, кто придерживается уже известных вкусов, и тех, кто готов пробовать что-то новое. К каким относитесь вы?
Приятного и наполненного вкусами гриль-сезона!