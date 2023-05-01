Китайские ученые назвали популярное блюдо, которое вызывает депрессию, — его знает любая хозяйка

Депрессия — это не каприз, не просто усталость или меланхолия. Это болезнь, справиться с которой может помочь только квалифицированный специалист, иногда с помощью лекарственной терапии. Ученые продолжают изучать, что именно повышает риск столкнуться с этим недугом.

Уже ни для кого не секрет, что рацион питания может быть напрямую связан с нашим ментальным здоровьем. И некоторые продукты действительно могут вредить эмоциональному состоянию.

Многие люди любят есть картофель фри — в закусочных, ресторанах быстрого питания, да и дома. Он крахмалистый и жирный, в него обычно добавляют довольно много соли.

Однако, как оказалось, он еще и может навредить вашему психическому здоровью. Группа ученых из Ханчжоу, Китай, установили: частое употребление жареной еды, а особенно жареного картофеля, связано с повышением риска тревожности на 12% и развития депрессии по сравнению с теми, кто подобные блюда не ест.

Особенно эта взаимосвязь была заметна среди молодых мужчин.

В исследовании были задействованы более 140 тысяч человек, наблюдения продолжались 11,3 года. После того как ученые исключили из подборки участников, у которых депрессию диагностировали еще в первые два года, подсчет показал: в группе тех, кто ел жареную еду, было зафиксировано 8294 случая тревоги и 12 735 случаев депрессии.

Причем жареная картошка повышала риск развития этой болезни на 2% больше, чем жареное белое мясо.

При этом авторы исследования обращают внимание: результаты их исследования носят предварительный характер. Кроме того, пока нельзя точно сказать, испытывают ли люди депрессию из-за любви к картофелю фри или же просто те, у кого есть повышенная тревожность либо симптомы других расстройств психики, предпочитают есть жареную пищу.

Однако в любом случае стоит помнить, что переизбыток жареной еды может провоцировать ожирение, а это никому на пользу не пойдет.