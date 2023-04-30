Диетолог: газированная вода полезна для снижения давления

„Углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. В результате кровь устремляется на периферию и таким образом может понижаться артериальное давление“, - объяснила диетолог.



По словам Елены Соломатиной, пить подслащенную газированную воду полезно также тем, что вынужден подолгу сидеть за столом, мало двигается. Напиток может стимулировать обменные процессы, благоприятно влияет на работу пищеварительного тракта, препятствует появлению ленивого кишечника. Специалист заявила, что употребление газированной воды помогает при запоре, если он не слишком тяжелый.