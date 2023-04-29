Инструкция: как краситься, чтобы макияж держался весь день

Существует несколько лайфхаков, которые помогут сохранить макияж до конца дня. Так его не придется постоянно поправлять.

Есть несколько общих правил в макияже, которые влияют на его стойкость.

Мойте кисти. Это — не только гигиена, грязные кисти плохо наносят косметику.

Используйте отшелушивающие средства: пилинги и скрабы. Они удаляют мертвые клетки кожи и помогают макияжу держаться дольше.

Подбирайте средства в соответствии с типом кожи. Если вы пользуетесь тональной основой, то выбирайте состав, который подходит под вашу кожу. Если он не соответствует вашему типу, то может сильно сушить лицо или наоборот.

Также существуют лайфхаки при нанесении косметики, которые помогают макияжу держаться дольше. Для этого вам могут понадобиться дополнительные средства.

Используйте базу. Для этого отлично подойдет праймер для макияжа. Он подготавливает кожу для косметики и позволяет ей держаться дольше.

База нужна также для губ и век. Если вы красите губы и глаза, то и здесь нужна база. Для глаз можно использовать обычный консилер, а для губ подойдет увлажняющий бальзам.

Не используйте водостойкие средства. Они сильно сушат кожу и требуют серьезного очищения, на которое не у всех есть время.

Наносите пудру поверх тональной основы. Чтобы закрепить средство, используйте пудру. Она придаст коже матовость и сохранит макияж.

Не забывайте о фиксирующих средствах. Это не маркетинговый ход, фиксирующие средства действительно работают и помогают закрепить макияж.