Ранний признак рака печени, который может появиться, когда вы едите(2)
Рак печени не всегда проявляет тревожные признаки. Однако эксперт поделился, что „ранний“ признак может появиться во время еды. Вот как это определить, пишет medikforum.
Рак печени не всегда имеет симптомы, а когда они появляются, их бывает трудно обнаружить. Если есть симптомы, они одинаковы, независимо от того, начался ли рак печени в печени (первичный рак печени) или если рак распространился на печень из другой части тела (вторичный рак печени).
Один признак может появиться „на раннем этапе“ в ходе тяжелой болезни.
„Как правило, люди, живущие с раком печени, теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за дискомфорта в животе или тошноты. Кроме того, люди, страдающие этим заболеванием, могут обнаружить, что даже употребление небольшого количества пищи вызывает боль и дискомфорт в области желудка“, - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Таким образом, изменения в вашем аппетите могут предупреждать о серьезном состоянии.
Однако эксперт пояснил, что этот признак может быть спровоцирован множеством других проблем со здоровьем. Это делает осведомленность о других симптомах на переднем плане и в центре, с 10 признаками, которые стоит знать.
Обычные ранние предупреждающие признаки включают боль в животе, необъяснимую потерю веса, потерю аппетита, желтуху (пожелтение кожи и глаз), увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит), одышку, утомляемость или слабость, тошнота или рвота.