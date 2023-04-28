Ранний признак рака печени, который может появиться, когда вы едите

Рак печени не всегда имеет симптомы, а когда они появляются, их бывает трудно обнаружить. Если есть симптомы, они одинаковы, независимо от того, начался ли рак печени в печени (первичный рак печени) или если рак распространился на печень из другой части тела (вторичный рак печени).



Один признак может появиться „на раннем этапе“ в ходе тяжелой болезни.

„Как правило, люди, живущие с раком печени, теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за дискомфорта в животе или тошноты. Кроме того, люди, страдающие этим заболеванием, могут обнаружить, что даже употребление небольшого количества пищи вызывает боль и дискомфорт в области желудка“, - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.



Таким образом, изменения в вашем аппетите могут предупреждать о серьезном состоянии.

Однако эксперт пояснил, что этот признак может быть спровоцирован множеством других проблем со здоровьем. Это делает осведомленность о других симптомах на переднем плане и в центре, с 10 признаками, которые стоит знать.

Обычные ранние предупреждающие признаки включают боль в животе, необъяснимую потерю веса, потерю аппетита, желтуху (пожелтение кожи и глаз), увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит), одышку, утомляемость или слабость, тошнота или рвота.

