Астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2023 года

Первостепенная задача для людей данного Воздушного Знака на май — урегулирование всех разногласий: с родственниками, со второй половинкой, с коллегами, начальством и друзьями. Особенно важно это сделать в первой половине месяца, пока Меркурий ретрограден. Если гнуть свою линию и усугублять спорные моменты, весна может закончиться на крайне негативной ноте, а лето начаться с проблем. Наладить гармонию в доме и внутри себя Близнецам в начале мая поможет перестановка мебели. Что касается плохих людей, то мстить им точно не стоит. Лучший способ отомстить такому человеку — не быть похожими на него.

Тельцам стоит быть осторожнее, так как в мае они могут перегореть. Не нужно пропадать на работе сутками и трудиться вообще без отдыха. Это будет месяц, в который очень важно находить гармонию, иначе можно добиться блокировки успеха. Астрологи рекомендуют Тельцам направить вектор мыслей в сторону поисков счастья, а это говорит о том, что зацикливаться на чем-то одном нельзя. Май сможет подарить этим людям вдохновение, особенно из-за повышения силы их главного покровителям в лице Венеры. Все будет получаться, но только не стремиться к быстрым результатам.

Главный враг Овнов в мае — это лень. Овнов нельзя назвать однозначно ленивыми, но в конце весны 2023 года астрологи настоятельно советуют помнить о том, как лень может влиять на энергетику. Иногда она полезна, особенно в период сильного переутомления. Давить на газ до упора тоже нельзя. В мае стоит найти золотую середину, а также попробовать обрести гармонию. В случае некоторых проблем и трудностей Овнам стоит помнить, что за темной ночью всегда следует яркий рассвет. Черные полосы всегда заканчиваются, а после них нас обычно ждут триумфальные победы.

Положительная энергетика будет постепенно нарастать. Сначала 7 мая Венера войдет в очень благоприятны Знак Рака, потом 15 числа Меркурий избавится от ретроградности, а 20 мая Марс войдет в Знак Льва. Это значит, что наша с вами сила станет раскрываться от недели к неделе. Актуальными станут скрытые возможности Знаков Зодиака. Наши с вами таланты обретут новую силу, а многим людям удастся найти в себе нечто интересное, ведь планеты начнут формировать стремление к новым целям и дарить нам мотивацию для движения вперед.

Весам до 6 числа включительно необходимо быть предельно осторожными в общении с окружающими их людьми. Вокруг них может быть много энергетических вампиров. Многие их таких людей не будут даже знать о том, что высасывают силы из окружающих, так что не нужно ни на кого обижаться. Важно просто научиться абстрагироваться. Май месяц будет крайне плодотворным в плане труда, а также полезным в плане укрепления отношений дружеского и любовного характера. В конце месяца можно попробовать сменить обстановку и отправиться в путешествие, либо начать заниматься чем-то новым.

Если рассматривать жизнь как сложную шахматную партию, то в мае месяце Девам следует играть осторожно, высматривая удобные моменты для внезапной атаки. Переть вперед, жертвуя пешками сейчас точно нельзя. Нужно пытаться „сохранить фигуры“ для стремительного наступления в самый удачный момент времени. Это касается не только работы, но и, скажем, любовной сферы тоже. Чтобы эффективность принятия решений и энергетический фон были выше, астрологи советуют людям данного Знака побороть вредные утренние привычки. Начинать каждый день нужно правильно, особенно до 7 мая.

Львам астрологи рекомендуют следить за внутренним духовным и физическим состоянием. Есть вероятность того, что Львам не будет хватить энергии и сил в начале месяца, но Венера исправит этот огрех частично 7 мая. 20 мая это сделает Марс. Чтобы все было в порядке в этом плане, астрологи советуют Львам исключить из рациона напитки, лишающие сил. Также лучше как можно реже общаться с людьми, которые вечно во всем сомневаются или чем-то недовольны. Также всем Львам нужно помнить о том, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Не нужно торопиться.

Ракам нужно помнить в первую очередь о тех поступках, которые способны привлечь в жизнь удачу. Если не совершать их, то можно утратить связь с фортуной, а в конце весны это будет не особо приятно, ведь астрологическая обстановка улучшается. В сферах, где Раки являются отличными специалистами и опытными людьми, можно действовать по наитию. Это неплохой способ быстро решить определенные проблемы и найти путь к успеху. Астрологи рекомендуют Ракам стремиться к оптимистичному восприятию мира. Если думать, что все вокруг враги, а все дела обречены на провал, то так и будет.

Скорпион

Скорпионам как минимум до 15 мая стоит помнить о магии закрытого рта. Сейчас совершенно точно не стоит распространяться о своих планах, эмоциях, мыслях и достижениях. Это сохранит Скорпионам хорошее настроение и удачу, которые так сильно нужны в мае. Ночные светила помогут этим людям переосмыслить происходящее и произошедшее. В жизни Скорпионов начнется светлая полоса. Грандиозные на первый взгляд планы рискуют провалиться, столкнувшись с мелкими трудностями, поэтому лучше не сдаваться, завидев на горизонте проблемы.

Стрелец

Стрельцы, будучи одними из самых оптимистичных Знаков Зодиака, рискуют стать еще более счастливыми в мае. Это их время и их черёд править балом. Все трудности и проблемы этого периода стоит воспринимать как возможность стать лучше, изменить жизнь. У Вселенной свои плане и свои методы, поэтому стоит довериться чутью и идти вперед, но не торопясь. Да, какие-то происшествия могут оставить не самое приятное послевкусие, но Стрельцам нужно помнить о том, что у каждого события, которое от них не зависит, есть определенная благая цель.

Козерог

Козерогам в мае удастся перезагрузить свою жизнь, сделав ее куда лучше. Для этого нужно лишь желание и готовность тратить свои силы и время. Еще тем. Кто очень хочет что-то поменять, важно избавиться от разрушительных ментальных барьеров, да поскорее. Не исключено, что май будет наполнен вещими сновидениями, многие из которых смогут направить Козерогов по правильному пути в жизни. Это значит, что необходимо запоминать свои сны, особенно во второй половине месяца. Безмятежность в любви в начале мая может быть нарушена спорами, так что лучше держать себя в руках.

Водолей

Всем, кто был рожден под управлением данного Знака, до 7 мая лучше следовать стандартному распорядку дня. После того, как Венера вновь станет сильной 7 числа, можно будет начать эксперименты. Ложь, притворство и лицемерие могут очень сильно очернить репутацию Водолеев, поэтому в общении даже с не самыми приятными людьми лучше оставаться открытыми. Добродушие — это не слабость, а, наоборот, показатель силы, ведь далеко не всем дано демонстрировать такое качество характера. Текущее положение планет будет для Водолеев идеальным, так что важно избавиться от лени и других изъянов.

Рыбы

Рыбы — обладатели сильной энергетики. По крайней мере, это свойственно для большинства людей данного Знака. В мае им будет хватать сил на выполнение практически любых задач. Можно смело поставить на тихий ход рабочие дела, отдав предпочтение больше домашним заботам, либо поступить противоположным образом. Рыбы вольны выбирать свой собственный путь. Самое главное — не быть зачинщиками беспорядков. Астрологи отмечают, что людям данного Водного Знака стоит проявлять миротворческие качества, стараясь помогать окружающим находить компромиссы.