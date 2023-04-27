11 худших для кишечника продуктов

Конфеты. По словам доктора медицинских наук Кэролайн Томасон, из-за диеты с высоким содержанием сахара может нарушиться баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике. Это приведёт к боли в животе, вздутию живота, жидкому стулу. В то же время исследования показывают, что тёмный шоколад, наоборот, полезен для здоровья кишечника.

Картофель фри. В таких перекусах много насыщенных жиров и соли. Они уменьшают число полезных кишечных бактерий и могут усилить воспаление кишечника.

Картофельные чипсы. Они оказывают на здоровье кишечника такое же влияние, как картошка фри. А ещё подобные продукты замедляют процесс пищеварения.

Сладости без сахара. Такие продукты подслащены искусственным образом. Искусственные подсластители способны нарушить связь между бактериями в кишечнике и усилить воспаление. Также недавние исследования показывают, что такие подсластители могут привести к резистентности к инсулину и к набору веса.

Крекеры из рафинированной пшеницы. Подобные продукты подвергаются интенсивной обработке. И они могут навредить микробиому кишечника: всё дело в том, что в них есть сахар и консерванты и при этом мало клетчатки.

Болонья (мясо). Исследования демонстрируют, что переработанное мясо (то есть колбаса, бекон и т.п.) способствует воспалению кишечника. А ещё такое мясо может изменить состав бактерий в кишечнике.

Деликатесная ветчина. Это тоже переработанное мясо. Кроме того, в научных работах говорится, что оно может увеличить риск развития рака желудка и кишечника.

Магазинное печенье. В большинстве таких продуктов используется не овёс или цельнозерновая мука, а рафинированное зерно, сахар, консерванты.

Чипсы из свиной шкурки. Исследование на животных 2021 года продемонстрировало, что свиной жир изменил у животных микробиом и оказался вреден для кишечника. Лучше рассмотрите слегка солёные орехи или вегетарианские чипсы.