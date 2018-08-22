Как готовить на гриле как шеф-повар
Чтобы стать лучшим гриль-мастером в компании, потребуются правильные принадлежности, качественные ингредиенты и немного знаний. Первые два вы можете получить в Maxima, третьи здесь!
Когда на небе светит солнце и поют птицы, душу эстонца неудержимо тянет к грилю.
Жарить на гриле – это не просто готовить еду на свежем воздухе – это искусство и наука, а также прекрасное времяпрепровождение в компании приятных людей.
К счастью, приготовление блюд на гриле еще никогда не было таким простым. Все, что вам нужно сделать, это зайти в ближайший магазин Maxima и купить все необходимое по доступной цене. Вы можете положить в корзину покупок сам гриль, качественные угли и все те вкусные продукты, которые можно приготовить на гриле.
Не забудьте про правильные принадлежности! Вместо вилки переворачивайте мясо щипцами – так вы не будете протыкать мясо и оно не высохнет.
Всё начинается с подготовки
Выбирайте в Maxima мясные продукты, приправленные по вашему вкусу, или покупайте чистое мясо и добавляйте специи сами – интересных соусов и приправ очень много!
Чтобы получить настоящие вкусовые впечатления, добавьте специи в мясо перед жаркой, а после снятия с гриля смажьте его различными соусами барбекю.
Перед приготовлением на гриле дайте мясу постоять при комнатной температуре около часа. Таким образом, когда вы кладете мясо на гриль, температура мяса не меняется так резко, и оно подрумянивается быстрее.
Очистите гриль. Пройдитесь по решетке гриля стальной щеткой и протрите ее полотенцем. Затем смажьте решетку небольшим количеством растительного масла.
Выберите хороший уголь для гриля и жидкость для розжига. Разожгите крупнокусковой уголь с помощью бумаги и растительного масла, экологических кубиков или масла для розжига, состоящим из алкоголя и растительного масла.
Положите мясо на гриль только тогда, когда решетка гриля станет горячей.
Гриль прямого нагрева достигает правильной температуры приготовления, когда на углях образуется серый слой пепла, и невозможно держать руку над углями более нескольких секунд. Обычно это занимает около 20 минут.
Переворачивайте мясо щипцами. Для переворачивания мяса используйте удобные щипцы, а не вилку, потому что при протыкании мяса из него вытекает сок. Для маринованных кусков мяса и сырых гриль-колбасок лучше всего использовать щипцы с плоскими наконечниками.
Избегайте чрезмерного нагрева. Когда жар на гриле становится слишком сильным и выделившийся из мяса жир загорается на углях, накройте гриль крышкой и закройте вентиляционные отверстия, чтобы погасить пламя. При необходимости сбрызните гриль водой, пивом или вином.
У каждого продукта своя температура жарки
Сначала обжарьте мясо на сильном огне с одной, а затем с другой стороны. Кусок мяса или стейка не стоит переворачивать больше одного раза.
Шашлыки, ребрышки и сырые колбаски можно переворачивать несколько раз. Сначала дайте мясу немного постоять на решетке, чтобы под ним появились крошечные полоски, а затем сразу же переверните, так мясо не прилипнет к решетке.
Шашлык рекомендуется готовить на мангале. Однако для того, чтобы мясо на шампурах или куски мяса не стали сухими, их следует время от времени сбрызгивать водой или яблочным соком. Таким образом, можно регулировать температуру всего гриля.
Если готовить с умом, то гриль не будет нагреваться до максимальной температуры. Для этого разожгите угли посередине и готовьте при температуре от 109 до 150 °C. Таким образом, при температуре 150 °C можно приготовить хоть целую курицу. Такую же температуру, только с меньшим временем приготовления, выбирайте также для шашлыка из куриных бедрышек.
Самое сочное рыбное филе получается при температуре 220-250°С.
Не забывайте про овощи!
Овощи на гриле – прекрасное дополнение к мясным блюдам. Для вегетарианца же приготовленные на гриле овощи могут стать красивым и вкусным основным блюдом.
Создайте в продуктовой корзине светофор из паприки, картофеля, баклажанов, лука и цуккини, лука-порея, моркови и спаржи. Оглянитесь вокруг – что еще вызывает у вас аппетит?
Перед приготовлением на гриле отварите картофель с кожурой до полумягкости, а затем разрежьте его пополам или на четвертинки. Во время приготовления на гриле смажьте его маслом с приправами. При подаче добавьте цацики, соус с травами или чесноком.
Жарьте паприку до тех пор, пока не увидите по бокам коричневые полоски. При подаче можно добавить творог с приправами или моцареллу.
Перед жаркой добавьте на ломтики баклажанов растительное масло и соль.
Лук-порей всегда обжаривайте вдоль!
Последний штрих – подача
Подавайте к блюдам широкий выбор соусов.
Также запаситесь различными гриль-салатами, солеными огурцами и другими продуктами, которые радуют глаз и вкусовые рецепторы.
Не забудьте про салфетки!
Когда вы готовите на гриле у себя в саду, порадуйте гостей красивой посудой. Мытье посуды – это модно, а полный мешок с одноразовой посудой, – уже давно в прошлом!
Вместо обычной подачи попробуйте подать гриль-мясо с полезным салатом и настоящим соусом барбекю в мини-тортилье в виде тако.
Рассмотрите варианты напитков и купите все необходимое сразу.
Если вы чувствуете, что не успеваете все сделать сами, купите готовые блюда для приготовления на гриле от Maxima Meistrid, а также другие продукты по вкусу, и потратьте всего несколько минут на их сервировку дома.
Хорошая гриль-вечеринка начинается с Maxima! Приходите и убедитесь в этом сами!