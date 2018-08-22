Как готовить на гриле как шеф-повар

Выбирайте в Maxima мясные продукты, приправленные по вашему вкусу, или покупайте чистое мясо и добавляйте специи сами – интересных соусов и приправ очень много!

Чтобы получить настоящие вкусовые впечатления, добавьте специи в мясо перед жаркой, а после снятия с гриля смажьте его различными соусами барбекю.