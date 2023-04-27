Почему нельзя загадывать желания в день затмения — об опасностях предупреждает Тамара Глоба
По мнению астролога, в этот день нужно вести себя крайне осторожно. Некоторые ситуации могут спровоцировать на деструктивные эмоции, но поддаваться негативу ни в коем случае нельзя, пишет woman.ru
Конец апреля запомнится важным астрономическим событием — солнечным затмением. Это необычное явление может оказать решающее влияние на нашу жизнь в будущем — по крайней мере, до середины следующего месяца. Апрельское затмение отличается от всех своих „предшественников“: на этот раз оно будет гибридным. О том, как может повлиять на нас странный период и как себя вести в это время, рассказала Тамара Глоба.
Гибридное солнечное затмение началось 20 апреля 2023 года в 4:17 по Гринвичу. Сначала оно проявилось как кольцеобразное, а затем диск Луны полностью закрыл Солнце, что бывает редко.
„Обычно влияние этого события очень остро распространяется на 2-3 дня до и после него, а последствия можно будет наблюдать в течение всего лунного месяца. Влияние конкретно этого гибридного солнечного затмения будет проявляться до новолуния 19 мая 2023 года», — рассказала астролог Телеграм-каналу „Стрелец-Молодец“.
Ни для кого не секрет, что затмения оказывают сильное влияние на психику и физическое состояние. Это может проявляться во всплесках агрессии, обострениях хронических заболеваний, неадекватных реакциях, рассеянности, повышенной аварийности, а также в природных аномалиях. Тамара Глоба настаивает, что затмение — не время для рефлексии. В этот период стоит действовать согласно планам, не углубляясь в раздумья и сомнения.
„Не стоит загадывать желания, они могут выйти вам боком — мечта может реализоваться не в самой лучшей форме. Исключение — желание избавления от негатива, пороков и дурных привычек. Если вы хотите решительно завершить какие-то важные процессы — самое время это сделать. Если же вам, напротив, надо что-то построить и начать, то лучше переждать затмение“, — продолжила Глоба.
Астролог также отметила, что солнечные затмения оказывают большее влияние на мужчин, а лунные — на женщин. Солнечные приносят обострения сердечно-сосудистых заболеваний, а лунные — выводят на поверхность внутренние скрытые проблемы.
Солнечное затмение — благоприятное время для того, чтобы закалиться, заняться самоанализом, учиться контролировать эмоции. Важно беречь здоровье, особенно желудок. Здоровая пища без излишеств, минимум алкоголя. Организм и так переживает повышенный стресс в этот период — не стоит добавлять нагрузку.
„В дни затмения будьте особенно внимательны, берегите личные отношения, которые дороги, не вступайте в сомнительные связи и не отдавайте свои деньги кому попало. А главное — контролируйте себя“, — заключила Тамара Глоба.