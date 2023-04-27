Почему нельзя загадывать желания в день затмения — об опасностях предупреждает Тамара Глоба

Конец апреля запомнится важным астрономическим событием — солнечным затмением. Это необычное явление может оказать решающее влияние на нашу жизнь в будущем — по крайней мере, до середины следующего месяца. Апрельское затмение отличается от всех своих „предшественников“: на этот раз оно будет гибридным. О том, как может повлиять на нас странный период и как себя вести в это время, рассказала Тамара Глоба.

Гибридное солнечное затмение началось 20 апреля 2023 года в 4:17 по Гринвичу. Сначала оно проявилось как кольцеобразное, а затем диск Луны полностью закрыл Солнце, что бывает редко.

„Обычно влияние этого события очень остро распространяется на 2-3 дня до и после него, а последствия можно будет наблюдать в течение всего лунного месяца. Влияние конкретно этого гибридного солнечного затмения будет проявляться до новолуния 19 мая 2023 года», — рассказала астролог Телеграм-каналу „Стрелец-Молодец“.

Ни для кого не секрет, что затмения оказывают сильное влияние на психику и физическое состояние. Это может проявляться во всплесках агрессии, обострениях хронических заболеваний, неадекватных реакциях, рассеянности, повышенной аварийности, а также в природных аномалиях. Тамара Глоба настаивает, что затмение — не время для рефлексии. В этот период стоит действовать согласно планам, не углубляясь в раздумья и сомнения.

„Не стоит загадывать желания, они могут выйти вам боком — мечта может реализоваться не в самой лучшей форме. Исключение — желание избавления от негатива, пороков и дурных привычек. Если вы хотите решительно завершить какие-то важные процессы — самое время это сделать. Если же вам, напротив, надо что-то построить и начать, то лучше переждать затмение“, — продолжила Глоба.

Астролог также отметила, что солнечные затмения оказывают большее влияние на мужчин, а лунные — на женщин. Солнечные приносят обострения сердечно-сосудистых заболеваний, а лунные — выводят на поверхность внутренние скрытые проблемы.