5 эффективных упражнений для предотвращения появления второго подбородка(1)
Второй подбородок внешне прибавляет минимум 5–10 лет. Но, к счастью, ситуация поправима. Призываем не дожидаться появления проблемы, а найти в графике четверть часа в день для ее предотвращения!
Упражнение № 1
Это упражнение одно из самых простых, и делать его можно в любом месте, практически незаметно для окружающих. Ваша задача — максимально напрячь мышцы в корне языка, для этого давите кончиком на верхнее и нижнее небо поочередно. Обратите внимание, что если вы не ощущаете напряжения, значит действуете неправильно. Попробуйте начать следующее упражнение, чтобы прочувствовать мышцы.
Упражнение № 2
Для этой техники лучше найти укромное место: сможете избежать неловких ситуаций, а заодно расслабитесь и сосредоточитесь на упражнении. Все просто: высовывайте язык, насколько это возможно, и делайте им круги. Направления вращения лучше чередовать для равномерного развития мышц. Для разнообразия можно мысленно рисовать кончиком языка знак бесконечности (перевернутую восьмерку).
Упражнение № 3
Представьте, что к подбородку подвешен тяжелый груз, который вам нужно поднять. Напрягите мышцы подбородка и плавно поднимите взгляд к потолку. Сосредоточьтесь на напряжении мышц, иначе все будет бесполезно. Учтите, что это упражнение не подойдет тем, кто страдает от проблем с верхним отделом позвоночника.
Упражнение № 4
Наверняка в детстве хоть раз вы пытались дотянуться кончиком языка до носа. Что ж, ради профилактики появления второго подбородка пора вспомнить детский азарт. Максимально вытяните язык и зафиксируйте его в таком положении на 10–15 секунд. Как и в любых тренировках, „прокачку“ подбородка лучше начинать с малого — не перебарщивайте в первый же раз.
Упражнение № 5
Упражнения на напряжение мышц отлично дополнит внешнее воздействие — массаж. Заодно можно нанести лифтинг-крем. Суть в том, чтобы привести кожу в чувство и вернуть ей тонус, не растягивая. По этой причине такой массаж, как правило, выполняют, постукивая тыльной стороной сомкнутых пальцев по подбородку. Движения должны быть частыми и ритмичными, а занятия — регулярными.