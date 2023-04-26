5 эффективных упражнений для предотвращения появления второго подбородка

Упражнение № 1

Это упражнение одно из самых простых, и делать его можно в любом месте, практически незаметно для окружающих. Ваша задача — максимально напрячь мышцы в корне языка, для этого давите кончиком на верхнее и нижнее небо поочередно. Обратите внимание, что если вы не ощущаете напряжения, значит действуете неправильно. Попробуйте начать следующее упражнение, чтобы прочувствовать мышцы.

Упражнение № 2

Для этой техники лучше найти укромное место: сможете избежать неловких ситуаций, а заодно расслабитесь и сосредоточитесь на упражнении. Все просто: высовывайте язык, насколько это возможно, и делайте им круги. Направления вращения лучше чередовать для равномерного развития мышц. Для разнообразия можно мысленно рисовать кончиком языка знак бесконечности (перевернутую восьмерку).

Упражнение № 3

Представьте, что к подбородку подвешен тяжелый груз, который вам нужно поднять. Напрягите мышцы подбородка и плавно поднимите взгляд к потолку. Сосредоточьтесь на напряжении мышц, иначе все будет бесполезно. Учтите, что это упражнение не подойдет тем, кто страдает от проблем с верхним отделом позвоночника.

Упражнение № 4

Наверняка в детстве хоть раз вы пытались дотянуться кончиком языка до носа. Что ж, ради профилактики появления второго подбородка пора вспомнить детский азарт. Максимально вытяните язык и зафиксируйте его в таком положении на 10–15 секунд. Как и в любых тренировках, „прокачку“ подбородка лучше начинать с малого — не перебарщивайте в первый же раз.

Упражнение № 5

Упражнения на напряжение мышц отлично дополнит внешнее воздействие — массаж. Заодно можно нанести лифтинг-крем. Суть в том, чтобы привести кожу в чувство и вернуть ей тонус, не растягивая. По этой причине такой массаж, как правило, выполняют, постукивая тыльной стороной сомкнутых пальцев по подбородку. Движения должны быть частыми и ритмичными, а занятия — регулярными.