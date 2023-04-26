Сексолог предупредила об опасности популярного сексуального фетиша

Кокс объяснила, что эротическое удушение — это сексуальная практика, в процессе которой один из партнеров намеренно перекрывает другому доступ воздуха, чтобы усилить интенсивность ощущений. По словам сексолога, при ограничении поступления кислорода из-за гипоксии человек чувствует головокружение. Когда же давление ослабевает, прилив кислорода к мозгу высвобождает большое количество гормона эндорфина, из-за чего возбуждение становится сильнее, а оргазм — интенсивнее.

58 процентов студентов колледжей и университетов в США прибегали к эротическому удушению во время секса, согласно исследованию 2022 года. Причем четверть опрошенных впервые попробовали его до достижения 17 лет. Мужчины практикуют этот фетиш по отношению к женщинам чаще, чем наоборот

Большинство практикующих эротическое удушение уверены в безопасности этой практики, однако это не совсем так, предостерегла Кокс. Если партнер кладет руки на горло и просто удерживает их там, оказывая легкое давление, это скорее символический акт, подкрепляющий фантазию о подчинении. Такой вариант фетиша относительно безопасен. В то же время полноценное эротическое удушение сопряжено с серьезным риском для здоровья.

Кокс заявила, что чрезмерно сильное давление на гортань в порыве страсти может убить человека меньше, чем за минуту. Также удушье и нарушение дыхания могут спровоцировать сердечный приступ, повреждение головного мозга, неконтролируемый приступ рвоты, кашель, чувство дезориентации, мышечную слабость и потерю координации, подытожила сексолог.