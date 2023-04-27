Как таксист без прав. В Латвии растет число нелегальных „клиник“ косметологии
По данным латвийских медиков, в стране растет число нелегальных учреждений, называющих себя „клиниками красоты“, в реальности не имеющих ни разрешений, ни сертификатов, и не состоящих в соответствующих регистрах. Об этом пишет Rus.LSM.lv.
При этом услуги, в том числе и пластической хирургии, там оказываются при помощи сомнительного оборудования, а занимаются этим „специалисты“, не имеющие медицинского образования и подтверждающих квалификацию сертификатов – а если и имеющие, то получившие их буквально за день, заявил в эфире программы „ТЧК“ глава Латвийской ассоциации работодателей в сфере здравоохранения, председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс.
Он отметил, что за настоящими клиниками ведется постоянный надзор и проводятся проверки. „Но оказывается, можно открыть заведение, написать в названии слово „клиника“ такая-то и такая-то. И это в лучшем случае будет салон красоты. И потом такие фирмы становятся невидимками – их нет в регистре клиник, соответственно, и надзора за нами нет. И Инспекция здравоохранения появляется только тогда, когда здоровью пациента нанесен вред“, - говорит Ревалдс.
Он также добавил, что сотрудниками таких „клиник“ зачастую являются люди без медицинского образования, специализации и соответствующих сертификатов, а оборудование не соответствует стандартам качества ЕС и является низкокачественной подделкой. „И там не соблюдаются никакие стандарты гигиены, которые должны соблюдать клиники“, - уверен Ревалдс. По его наблюдениям, тенденция длится уже четыре года и нарастает.
Правда, ответственные службы, признает он, в курсе происходящего. Инспекция здравоохранения, Центр защиты прав потребителей, налоговая служба и таможня уже обещали заняться проблемой в рамках своих компетенций. Отрасль же ожидает ужесточения законодательства в отношении оборудования для медучреждений и образования специалистов.
Глава Латвийской ассоциации эстетической медицины, пластический хирург Валдис Гилис сравнивает некомпетентных специалистов с такси, где у автомобиля нет техосмотра, а у водителя - прав: „Если мы хотим добраться до конечного пункта, вероятность, что это получится – есть, но небольшая“. По его словам, к нему регулярно обращаются люди, ставшие из клиентов пациентами – когда что-то пошло не так.
Гилис описал типичную историю: человек отправился в „клинику“, поскольку цена была доступной. А когда возникли какие-то проблемы, „специалисты“ перестают брать трубку. И пациент вынужден обращаться за медицинской помощью. Он признает, что осложнения возможны и у сертифицированных специалистов, но „там это смогут распознать и максимально быстро устранить“. При этом последствия неправильно проведенных манипуляций могут быть очень серьезными – вплоть до потери трудоспособности. „И человек, который хочет сэкономить 20-30 евро за процедуру, делая ее нелегально, рискует потом потратить на лечение в десятки раз больше“, - отмечает хирург.