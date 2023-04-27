Как таксист без прав. В Латвии растет число нелегальных „клиник“ косметологии

При этом услуги, в том числе и пластической хирургии, там оказываются при помощи сомнительного оборудования, а занимаются этим „специалисты“, не имеющие медицинского образования и подтверждающих квалификацию сертификатов – а если и имеющие, то получившие их буквально за день, заявил в эфире программы „ТЧК“ глава Латвийской ассоциации работодателей в сфере здравоохранения, председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс.

Он отметил, что за настоящими клиниками ведется постоянный надзор и проводятся проверки. „Но оказывается, можно открыть заведение, написать в названии слово „клиника“ такая-то и такая-то. И это в лучшем случае будет салон красоты. И потом такие фирмы становятся невидимками – их нет в регистре клиник, соответственно, и надзора за нами нет. И Инспекция здравоохранения появляется только тогда, когда здоровью пациента нанесен вред“, - говорит Ревалдс.

Он также добавил, что сотрудниками таких „клиник“ зачастую являются люди без медицинского образования, специализации и соответствующих сертификатов, а оборудование не соответствует стандартам качества ЕС и является низкокачественной подделкой. „И там не соблюдаются никакие стандарты гигиены, которые должны соблюдать клиники“, - уверен Ревалдс. По его наблюдениям, тенденция длится уже четыре года и нарастает.

Правда, ответственные службы, признает он, в курсе происходящего. Инспекция здравоохранения, Центр защиты прав потребителей, налоговая служба и таможня уже обещали заняться проблемой в рамках своих компетенций. Отрасль же ожидает ужесточения законодательства в отношении оборудования для медучреждений и образования специалистов.