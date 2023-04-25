Злопамятные: 5 знаков Зодиака, которые будут таить на вас обиду годами

В западной астрологии выделяется 12 знаков зодиака с разными характеристиками и личностными чертами. И пять из них склонны к особой обидчивости и злопамятности. Учитывайте это и не удивляйтесь, если вам удалось их обидеть — это проще простого.

Астролог Сьюзан Тейлор утверждает, что огненные и водные знаки затаивают обиду сильнее других. К огненным знакам относятся Овен, Лев и Стрелец, а к водным — Рак, Скорпион и Рыбы. И пять из них причисляются к наиболее обидчивым. Сьюзен заявила: „Кажется, они неспособны отпустить прошлое и мирно жить дальше. „Если вы когда-нибудь случайно прольете свой напиток на Льва или опоздаете на ужин с Девой, вы можете рассчитывать на то, что они будут ненавидеть вас в течение довольно долгого времени“. Далее перечислены представители пяти знаков, которым лучше не переходить дорогу.

Овен

По словам Сьюзан Тейлор, Овны имеют естественную склонность долго держать обиду, так как они „конечно не из тех, кто все простит и забудет“. Овен быстро обижается и скорее эмоционально отключится, чем скажет что-либо, чтобы „сгладить“ ситуацию. Астролог предупредила: „На самом деле, эти туземцы должны прийти с предупреждением, что если вы заденете их чувства хотя бы раз, они никогда не оправятся“. Она посоветовала остерегаться Овнов, потому что „как только вы окажетесь у них в плохом списке, вы, к сожалению, останетесь там и в обозримом будущем“.

Скорпион

Второй знак, наиболее склонный к обидам, — это Скорпион, который, по словам эксперта, „вероятно, является самым мстительным знаком зодиака“. По словам астролога, представители „самого злопамятного знака“ быстро „отомстят“ тем, кто их обидел. Сьюзен считает, что это качество делает Скорпионов „страшными“ людьми. Они известны тем, что он очень „интенсивны“, поэтому тот факт, что они цепляются за мелкие детали, неудивителен. Астролог посоветовала остерегаться Скорпиона, так как этот знак может быть готов бороться в формате „зуб за зуб“.

Лев