Диета и спорт есть, а вес не уходит. Почему некоторым людям бывает сложно похудеть?

Примерно каждая десятая женщина детородного возраста страдает синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) — состоянием, при котором яичники женщины вырабатывают избыточное количество мужских гормонов. Помимо проблем с овуляцией и бесплодия, СПКЯ может сопровождаться резистентностью к инсулину — нарушением процесса переработки сахара в крови, что часто связано с избыточным отложением жира, особенно в области талии. Если инсулинорезистентность не лечить, она может привести к диабету 2 типа.

Врач обычно начинает с назначения гормона щитовидной железы Т-4 в низкой дозе. Если симптомы не проходят, можно увеличить дозу или перейти на комбинацию Т-3 и Т-4.

Попросите своего врача провести скрининг на TSH (тиреотропный гормон). Чем выше уровень TSH, тем медленнее работает щитовидная железа. Традиционно нормальные значения находятся в пределах от 0.45 до 4.5, но если ваш уровень выше 2, то бороться с лишним весом сложнее, объясняет Джейми Кейн, доктор медицины из клиники Park Avenue Medical Weight and Wellness в Нью-Йорке. Врач может захотеть проверить уровень гормонов Т-3 и Т-4. Правда, гипотиреоз — это не всегда только про цифры. Все больше врачей лечат симптомы, а не только результаты анализа крови. Если пациент плохо себя чувствует, это часто связано с тем, что его щитовидная железа функционирует не так, как надо.

Помимо увеличения веса или неспособности похудеть вы можете заметить усталость, выпадение волос, сухость кожи, боли в суставах и мышечную слабость, обильные месячные, повышенную чувствительность к холоду и даже депрессию. Многие люди с гипотиреозом чувствуют себя нехорошо без явных признаков заболевания.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют расход энергии в организме. Недостаточно активная щитовидная железа (гипотиреоз) нарушает обмен веществ, а также многие другие процессы в организме. По некоторым оценкам, гипотиреоз встречается у 10% взрослых людей (чаще у женщин) и диагностируется в возрасте 40-50 лет.

Какие могут быть симптомы?

У вас могут быть нерегулярные месячные, избыток волос на лице и теле, акне, облысение по мужскому типу, проблемы с наступлением беременности, а также необъяснимое увеличение веса (хотя проблемы с весом есть не у всех больных СПКЯ).

Как выявить проблему?

Дэвид Кац, доктор медицины, директор Йельского центра профилактических исследований, говорит, что ваш гинеколог или терапевт может проверить уровень половых гормонов на дисбаланс тестостерона, прогестерона и эстрогена. Затем стоит проверить уровень сахара и инсулина в крови или сделать УЗИ, чтобы проверить наличие кист в яичниках.

Как это лечится?

Первым шагом обычно является изменение образа жизни. Если вы уже придерживаетесь здорового питания и регулярно занимаетесь физическими упражнениями, возможно, чтобы увидеть результаты, вам придется приложить больше усилий. Доктор Кац говорит, что если у вас резистентность к инсулину, также следует отказаться от рафинированных углеводов и сахаров. Если вы внесли эти изменения, но все равно не заметили разницы, врач может назначить вам препарат метформин, который используется для лечения инсулинорезистентности, а также помогает при овуляции (если вы пытаетесь забеременеть).

Пищевая непереносимость



Большинство людей знают, есть ли у них аллергия на определенные продукты, такие как орехи или моллюски, но многие не задумываются о пищевой непереносимости. Настоящая пищевая аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно распознает вредный продукт и немедленно реагирует на него, а пищевая непереносимость может иметь различные причины, включая отсутствие определенного пищеварительного фермента (как при непереносимости лактозы) или чувствительность к пищевым добавкам, и, как правило, проявляется со временем. Непереносимые продукты, наиболее распространенными из которых являются молочные продукты, глютен, яйца, соя, кукуруза и орехи, могут привести к вздутию живота и набору веса. По оценкам экспертов, пищевой непереносимостью страдает каждый десятый человек.