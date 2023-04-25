Диета и спорт есть, а вес не уходит. Почему некоторым людям бывает сложно похудеть?(2)
Большинство людей знает, что меньше есть и больше двигаться — это хороший способ сбросить лишние килограммы. Если вы все делаете правильно, но вес все равно не уходит или даже увеличивается, возможно, что-то в организме саботирует ваши усилия. Симптомы некоторых состояний могут быть настолько незаметными, что даже врач может их не распознать.
Рассказываем о некоторых возможных заболеваниях и состояниях, которые препятствуют похудению, и что с этим делать
Проблемы с щитовидной железой
Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют расход энергии в организме. Недостаточно активная щитовидная железа (гипотиреоз) нарушает обмен веществ, а также многие другие процессы в организме. По некоторым оценкам, гипотиреоз встречается у 10% взрослых людей (чаще у женщин) и диагностируется в возрасте 40-50 лет.
Помимо увеличения веса или неспособности похудеть вы можете заметить усталость, выпадение волос, сухость кожи, боли в суставах и мышечную слабость, обильные месячные, повышенную чувствительность к холоду и даже депрессию. Многие люди с гипотиреозом чувствуют себя нехорошо без явных признаков заболевания.
Как выявить проблему?
Попросите своего врача провести скрининг на TSH (тиреотропный гормон). Чем выше уровень TSH, тем медленнее работает щитовидная железа. Традиционно нормальные значения находятся в пределах от 0.45 до 4.5, но если ваш уровень выше 2, то бороться с лишним весом сложнее, объясняет Джейми Кейн, доктор медицины из клиники Park Avenue Medical Weight and Wellness в Нью-Йорке. Врач может захотеть проверить уровень гормонов Т-3 и Т-4. Правда, гипотиреоз — это не всегда только про цифры. Все больше врачей лечат симптомы, а не только результаты анализа крови. Если пациент плохо себя чувствует, это часто связано с тем, что его щитовидная железа функционирует не так, как надо.
Как это лечится?
Врач обычно начинает с назначения гормона щитовидной железы Т-4 в низкой дозе. Если симптомы не проходят, можно увеличить дозу или перейти на комбинацию Т-3 и Т-4.
Проблемы с гормонами
Примерно каждая десятая женщина детородного возраста страдает синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) — состоянием, при котором яичники женщины вырабатывают избыточное количество мужских гормонов. Помимо проблем с овуляцией и бесплодия, СПКЯ может сопровождаться резистентностью к инсулину — нарушением процесса переработки сахара в крови, что часто связано с избыточным отложением жира, особенно в области талии. Если инсулинорезистентность не лечить, она может привести к диабету 2 типа.
Какие могут быть симптомы?
У вас могут быть нерегулярные месячные, избыток волос на лице и теле, акне, облысение по мужскому типу, проблемы с наступлением беременности, а также необъяснимое увеличение веса (хотя проблемы с весом есть не у всех больных СПКЯ).
Как выявить проблему?
Дэвид Кац, доктор медицины, директор Йельского центра профилактических исследований, говорит, что ваш гинеколог или терапевт может проверить уровень половых гормонов на дисбаланс тестостерона, прогестерона и эстрогена. Затем стоит проверить уровень сахара и инсулина в крови или сделать УЗИ, чтобы проверить наличие кист в яичниках.
Как это лечится?
Первым шагом обычно является изменение образа жизни. Если вы уже придерживаетесь здорового питания и регулярно занимаетесь физическими упражнениями, возможно, чтобы увидеть результаты, вам придется приложить больше усилий. Доктор Кац говорит, что если у вас резистентность к инсулину, также следует отказаться от рафинированных углеводов и сахаров. Если вы внесли эти изменения, но все равно не заметили разницы, врач может назначить вам препарат метформин, который используется для лечения инсулинорезистентности, а также помогает при овуляции (если вы пытаетесь забеременеть).
Пищевая непереносимость
Большинство людей знают, есть ли у них аллергия на определенные продукты, такие как орехи или моллюски, но многие не задумываются о пищевой непереносимости. Настоящая пищевая аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно распознает вредный продукт и немедленно реагирует на него, а пищевая непереносимость может иметь различные причины, включая отсутствие определенного пищеварительного фермента (как при непереносимости лактозы) или чувствительность к пищевым добавкам, и, как правило, проявляется со временем. Непереносимые продукты, наиболее распространенными из которых являются молочные продукты, глютен, яйца, соя, кукуруза и орехи, могут привести к вздутию живота и набору веса. По оценкам экспертов, пищевой непереносимостью страдает каждый десятый человек.
Какие могут быть симптомы?
У вас может регулярно наблюдаться вздутие живота, газообразование, диарея и запоры, а также такие, казалось бы, несвязанные симптомы, как легкая астма, экзема, головные боли, боли в мышцах и суставах и усталость.
Как выявить проблему?
Гастроэнтеролог может помочь вам диагностировать проблему, но вы можете „расследовать“ этот вопрос самостоятельно с помощью элиминационной диеты. Доктор Элизабет В. Боэм, доктор медицины и диетолог, предлагает начать с исключения глютена и молочных продуктов из своего рациона на две-три недели. Если вы не заметите разницы, исключите также яйца, кукурузу, сою и орехи. Через несколько недель медленно вводите в рацион эти продукты по одному, отмечая любые реакции.
Как это лечится?
Если реакция сильная, вам придется исключить из своего рациона определенные продукты. При слабой реакции попробуйте ежедневно принимать пробиотические добавки, которые восстанавливают полезные бактерии в кишечнике, необходимые для пищеварения, и помогают предотвратить вздутие живота и набор веса. Доктор Боэм рекомендует добавки, содержащие не менее 10 миллиардов живых бактерий в одной таблетке.
Лекарства, от которых толстеют
Увеличение веса может быть нежелательным побочным эффектом некоторых лекарств, включая антидепрессанты, стероиды и, реже, противозачаточные таблетки (из-за временной задержки воды).
Какие могут быть симптомы?
Вы можете заметить увеличение веса в течение нескольких недель или нескольких месяцев после начала приема нового лекарства.
Как это лечится?
Поговорите с врачом, который может назначить альтернативу. В случае с антидепрессантами было доказано, что бупропион вызывает меньший набор веса и, возможно, даже приводит к его потере. В случае противозачаточных таблеток переход на вариант с меньшей дозой гормонов может свести к минимуму увеличение веса. Но помните, что лечение заболевания, от которого вы принимаете препарат, является приоритетом, поэтому вы никогда не должны самостоятельно прекращать прием лекарств.
Источник : https://rus.delfi.lv/