Жених услышал ответ девушки на простой вопрос и расстался с ней

По словам девушки, во время учебы в колледже у нее было несколько партнеров на одну ночь. Вскоре после этого героиня истории пожалела о принятых решениях и решила никогда больше не вступать в подобные отношения, передает rambler.

„После колледжа я начала ходить на свидания, но я не понимала, какие качества я ищу в долгосрочном партнере. Я занималась сексом с несколькими мужчинами, хотя мне и не стоило этого делать“, — рассказала автор поста.

Рассказчица подчеркнула, что жалеет о поступках в молодости, и добавила, что поступила бы иначе, если бы могла вернуться в те времена. Тем не менее, когда жених спросил, сколько у нее было половых партнеров, она решила ответить честно и рассказать ему обо всем.

„Он бросил меня, и теперь я задаюсь вопросом, захочет ли вообще хоть кто-то жениться на мне. Я боюсь снова ходить на свидания, потому что это будет означать, что число людей, с которыми я занималась сексом, будет только расти“, — поделилась переживаниями героиня истории.

Однако в комментариях под постом многие пользователи поддержали девушку. Некоторые предположили, что мужчина просто искал повод для расставания. Другие же сочли, что он расстался с невестой из-за неуверенности в себе.

„Вы не сделали ничего плохого. Опыт прошлых лет делает нас тем, кем мы являемся“, — подбодрил автора поста один из пользователей.