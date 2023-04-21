Интимная гимнастика: как научиться испытывать оргазмы

Давайте начистоту: постоянные убеждения партнера в том, что вы получили оргазм, когда на самом деле даже к нему не приблизились, совсем никак не укрепляют отношения.

Если вы никогда не испытывали оргазм во время секса (а тем более еще и во время мастурбации), это не значит, что с вами что-то не так, и вы совсем на это не способны. Может, стоит просто приложить немного усилий.

Рассказываем про интимную гимнастику – как и в случае со спортом, она постепенно приводит нужные мышцы в тонус, увеличивая удовольствие от полового акта.

Кстати, не только ваше – ваш партнер тоже быстро почувствует изменения.

Делаем раз.

Некоторые врачи убеждены, что в неполучении оргазма виноваты недостаточно проработанные мышцы тазового дна. Так что работать нужно с ними.

Ложимся на спину, подкладываем под спину (в районе поясницы) ролик – его можно сделать, свернув узкую подушку или скрутив большое полотенце.

Выдыхаем в спокойном положении, а на выдохе поднимаем ноги – обеспечить поднятие важно с помощью мышц малого таза, как бы напрягая влагалище и сжимая ягодицы.

Опускаем ноги с выдохом и повторяем упражнения.

Делаем два.

Встаем, широко расставив ноги, следите, чтобы стопы были параллельны друг другу. Глубоко вдыхаем и садимся во время выдоха. В приседе важно сжать интимные мышцы хотя бы на 7-10 секунд. Встаем на выдохе и повторяем упражнение. Очень важно, чтобы дыхание не сбивалось.

Делаем три.

Это упражнение можно делать где угодно – не понадобится ни свободного места на полу, ни коврика для йоги, ни даже дополнительного времени.

Попробуйте втянуть мышцы ануса, при этом не напрягая ягодицы или живот. Повторяйте упражнения быстро или чередуйте долгое втягивание, постепенно увеличивая время.

Дышите животом и следите, чтобы дыхание не сбивалось.

Делаем четыре.

Прошлое упражнение переносим на мышцы влагалища, сжимая и разжимая их. Это называется упражнением Кегеля, помогает укрепить важные интимные мышцы.

Делаем пять.