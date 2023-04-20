Мясо ресторанного качества по доступным ценам
Всегда большой выбор свежего местного мяса. Стабильно низкие цены и ассортимент из почти тысячи наименований продукции – от свинины и баранины до телятины и мяса птицы. Похоже на рай для любителей мяса? Что вы! Это просто Maxima.
Уже 70% мяса, предлагаемого в Maxima, поступает от эстонских производителей. В крупных магазинах Maxima даже самый взыскательный покупатель найдет подходящий кусок мяса, ведь „Свежее мясо прямо с фермы!“ – главный принцип этого ассортимента, будь то свинина, баранина, говядина или мясо птицы.
Приправленные маринованные мясные продукты знаменитого собственного бренда Maxima Meistrite Kvaliteet также производятся в основном из местного сырья. Все рецепты бренда Meistrite Kvaliteet созданы собственными технологами и поварами Maxima, и именно эти вкусы любит вся Эстония.
Свежая эстонская свинина ресторанного качества
Львиная доля свежего мяса, предлагаемого в Maxima, поступает от эстонских производителей, так как местное происхождение гарантирует, что товар быстро дойдет до потребителя и, что самое главное, будет вкусным и свежим. Например, мясо выращенных в Эстонии и откормленных домашним зерном свиней Frank Kutter попадает с фермы на прилавок всего максимум за 48 часов.
Свинина Frank Kutter также является лучшим примером того, что покупатель может найти действительно высокое качество в продуктовом магазине и по дешевой цене продуктового магазина. Помимо клиентов Maxima, сырье Frank Kutter высоко ценят шеф-повара многих лучших ресторанов.
В среднем житель Эстонии съедает чуть более 30 кг свинины в год, почти половина из которых поступает с раквереских ферм. В магазине Maxima также можно приобрести продукты из Раквере со знаком качества „Eesti Siga“. А также продукты других известных местных мясных брендов.
Свинина – далеко не единственное местное мясо в Maxima. Например, продукция из баранины с Мухумаа также пользуются большой популярностью у покупателей. Стоит отметить, что самая свежая баранина появляется на мясных прилавках Maxima по вторникам.
В общей сложности Maxima предлагает 953 различных мясных продукта, от свежей свинины и говядины до баранины и мяса птицы. Помимо наилучшего ассортимента продукции, у компании есть еще одна миссия – предлагать качественные и свежие продукты по лучшим ценам.
Как максимально сэкономить при покупке свежего мяса?
Порадуйте свой кошелек! Помимо и без того низких цен, Maxima часто делает и специальные предложения. Покупка большего количества мяса по цене кампании и хранение его дома сэкономит деньги и время. Совершение более крупных покупок, особенно во время выгодных кампаний, также сокращает количество походов в магазин, что, в свою очередь, экономит время.
Принесенный домой запас свежего мяса нужно быстро отправить в холодильник. Сырое мясо не следует хранить в холодильнике дольше пары дней, после чего его следует либо съесть, либо хранить в морозильной камере.
Специалисты рекомендуют хранить мясо в замороженном виде при температуре не менее -18°С. Таким образом, свинина может храниться до 6 месяцев, телятина и баранина – до 10 месяцев, а говядина и мясо курицы – до 12 месяцев.
Meistrite Kvaliteet, или шедевры мира вкусов
Помимо свежего мяса, спросом пользуются и приготовленные на месте мясные продукты бренда Maxima Meistrite Kvaliteet – от приправленного жаркого и рулетов до колбасок для гриля и фарша.
Ассортимент бренда Meistrite Kvaliteet включает в себя 50 продуктов, приправленных разными способами. Среди настоящих изюминок – шашлык из свинины в кефирном маринаде, шашлык из куриных окорочков и охлажденные колбаски Lemmik.
Как и на прилавках со свежим мясом, эстонская свинина, конечно, также занимает важное место в ассортименте бренда Meistrite Kvaliteet.
На этой неделе мясной рынок удивляет предложениями! Вы можете найти все мясо и птицу с открытого прилавка со скидкой -20%! (кроме маринованных продуктов из мяса и птицы).
Ищете сочный шейный карбонад местного производства, изысканную баранью лопатку, говяжий антрекот, шашлык, шницель или маринованные ребрышки для гриля? Все, что нужно, вы найдете в Maxima!
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