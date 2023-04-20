Я не ем после шести — это правильно?(8)
Каждая женщина хотя бы однажды пыталась заставить себя не есть после шести вечера. А многие из нас годами продолжают истязать себя запретами на употребление пищи по вечерам, чтобы избавиться от лишних килограммов. Давайте попробуем разобраться, действительно ли работает совет: „Не ешь после шести, если хочешь похудеть“, пишет MyJane.ru.
Немало масла подливают в огонь известные личности. „Звёзды“ шоу-бизнеса в популярных передачах и интервью утверждают, что сохранять красоту и стройность им помогает, в том числе совет - не есть после шести.
Но то, что хорошо одним, совершенно не подходит другим! Образ жизни и распорядок дня актрис и балерин все же разительно отличается от условий, в которых живут работающие женщины, домохозяйки и студентки. Специалисты предупреждают: не все могут позволить себе роскошь не есть после шести вечера, так как в некоторых случаях эта привычка может стать причиной бессонницы, обострения хронических заболеваний и внимание! - набору лишнего веса!
Некоторые диетологи утверждают, что распространенная рекомендация всего лишь миф, не имеющий под собой реального основания. Чтобы поддерживать вес в норме или худеть, нужно есть не менее пяти раз в день, но порции должны быть небольшими. Важно следить не за часами, а за своим самочувствием, качеством блюд и размерами порций.
Диетолог Алексей Ковальков просит учитывать немаловажный факт: если последний прием пищи был в 18.00, а следующий - утром, организм голодал примерно 13 часов, а в некоторых случаях больше. Такое голодание провоцирует выработку опасного фермента липопротеина киназа.
Большая концентрация этого фермента заставляет метаболизм перейти в аварийный режим и вопреки ожиданиям, уже существующий жир не израсходуется, а к нему добавляется новый, который запасется, как только человек позавтракает после длительного перерыва.
Да, мы слышали не один раз, что ночью нашему организму нужен отдых, он не должен тратить силы на переработку съеденного перед сном. Но пока мы ночью спим, наше тело во всю трудится, „ремонтируя“ повреждения и обеспечивая ресурс энергии на следующий день. В это время в организме активно вырабатываются гормоны, идет работа мозга. Аминокислоты и жирные кислоты в это время очень необходимы организму.
Если же эти вещества уже несколько часов не поступали с пищей, телу придется использовать здоровые клетки для добычи „строительного“ материала. Причина бессонницы часто кроется в том, что организму не хватает материала для восстановления.
Никто не предлагает вам устраивать обильное пиршество перед сном. Но если возникло чувство голода, а до сна уже недолго, съешьте два белка вареных яиц или выпейте стакан кисломолочного продукта. Это снимет вопрос голода и обеспечит организм необходимыми веществами для „ночного техобслуживания“.
Запрещение „не есть после шести“ нередко ведет к обжорству. Опасность этой установки заключается в срыве: не выдержать и отправиться в кухню буквально перед сном. Заметьте - не водички попить, а оторваться на всю катушку! Тут уж и котлетки холодные за милую душу пойдут и бутерброды, и печенье, а может быть, даже пирожные (при наличии). А в придачу вы станете ругать себя за слабость, провоцируя стрессовое состояние…
Так что же делать? Подход должен быть индивидуальным: ориентируйтесь на свой режим дня! Диетологи рекомендуют ужинать не в 18.00, а за два или четыре часа до сна. Конечно же, важен состав ужина.
Ужинать необходимо всем, но особенно желающим похудеть. Чтобы организм быстро и без проблем избавлялся от лишнего, нужно питаться правильно и в подходящее время, а не голодать!
Отличный ужин - запеченное или приготовленное на гриле мясо птицы без кожицы или морская рыба, морепродукты, омлет из яичных белков с зеленью. Также хороший вариант - чечевица, нут, брокколи. Добавляйте к основному блюду огурцы или помидоры, болгарский перец, сельдерей, листовой салат. Они имеют низкую калорийность, хорошо усваиваются организмом. А рыба еще насытит организм незаменимыми жирными кислотами.
Диетологи советуют воздержаться вечером от сладкого и каш, крахмалистых овощей (картофеля, тыквы, кукурузы, баклажанов). Оказывается, простые углеводы способствуют выработке инсулина, который блокирует гормон роста, позволяющий худеть во сне (расходуя накопленный жир). Из-за полученного перед сном инсулина многие просыпаются утром „разбитые“ и с волчьим аппетитом. Бывает еще хуже - просыпаются ночью от чувства голода.
Опасность запрета „не есть после шести“:
риск возникновения заболеваний пищеварительной системы (эрозии, язвы желудка, камни в желчном пузыре);
гипогликемия (проявления: резкое ухудшение самочувствия)
Люди с внушительным лишним весом не могут переносить длительные периоды голодания. Дело тут не в плохой дисциплине или пищевой распущенности, а в гиперинсулинемии (избытке инсулина). Отказ от пищи приведет к снижению уровня сахара в крови и человек из чувства самосохранения съест не одну печеньку, а всю пачку, не ложку варенья - а всю банку…
Стоит ли рисковать или может быть лучше ужинать в правильное время правильными продуктами?
ВЫВОД: позволить себе не есть после шести, могут люди, засыпающие не позже 22.00. Не ложитесь спать, ощущая голод!