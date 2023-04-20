Я не ем после шести — это правильно?

Немало масла подливают в огонь известные личности. „Звёзды“ шоу-бизнеса в популярных передачах и интервью утверждают, что сохранять красоту и стройность им помогает, в том числе совет - не есть после шести.

Но то, что хорошо одним, совершенно не подходит другим! Образ жизни и распорядок дня актрис и балерин все же разительно отличается от условий, в которых живут работающие женщины, домохозяйки и студентки. Специалисты предупреждают: не все могут позволить себе роскошь не есть после шести вечера, так как в некоторых случаях эта привычка может стать причиной бессонницы, обострения хронических заболеваний и внимание! - набору лишнего веса!

Некоторые диетологи утверждают, что распространенная рекомендация всего лишь миф, не имеющий под собой реального основания. Чтобы поддерживать вес в норме или худеть, нужно есть не менее пяти раз в день, но порции должны быть небольшими. Важно следить не за часами, а за своим самочувствием, качеством блюд и размерами порций.

Диетолог Алексей Ковальков просит учитывать немаловажный факт: если последний прием пищи был в 18.00, а следующий - утром, организм голодал примерно 13 часов, а в некоторых случаях больше. Такое голодание провоцирует выработку опасного фермента липопротеина киназа.

Большая концентрация этого фермента заставляет метаболизм перейти в аварийный режим и вопреки ожиданиям, уже существующий жир не израсходуется, а к нему добавляется новый, который запасется, как только человек позавтракает после длительного перерыва.

Да, мы слышали не один раз, что ночью нашему организму нужен отдых, он не должен тратить силы на переработку съеденного перед сном. Но пока мы ночью спим, наше тело во всю трудится, „ремонтируя“ повреждения и обеспечивая ресурс энергии на следующий день. В это время в организме активно вырабатываются гормоны, идет работа мозга. Аминокислоты и жирные кислоты в это время очень необходимы организму.