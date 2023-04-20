Солнечное затмение и ретроградный Меркурий одновременно! Астролог рассказывает, как не потерять голову в конце апреля(1)
Во второй половине апреля нас ожидает 3 важных астрологических события: солнечное затмение, Меркурий начнет ретроградное движение и Юпитер сменит знак, пишет ведический астролог Ирина Варнес.
Юпитер в каждом знаке проводит около года, поэтому это приведет к значительным изменениям, если их не пропустить. Напомню, мы рассматриваем сидерический зодиак.
Итак, нас ждет солнечное затмение 20 апреля в знаке Овна. Перед рассветом ночь самая темная. Наверняка, многие уже ощущают накаливающуюся энергетику Овна, желание что-то предпринять, что-то сделать, в чем то сильно поменять свою жизнь. Так вот, время пришло! Затмения действуют как волшебный пинок, который подтолкнет каждого в нужном для него направлении. Если вы не решались это сделать, то жизнь поставит в такую ситуацию, когда не будет другого выбора. Овен - самый импульсивный знак, он дает импульс, силовой толчок для начала нового, дает ту силу, которая поможет довести начатое до конца. У нас будет время и экстра запас энергии для начала чего-то нового до следующего затмения в октябре.
Знак Овна будет ярко выражен еще долгое время, в нем будут находиться 2 силы, способствующие расширению сознания и возможностей. Это Юпитер и лунный узел Раху. Я напишу об этом подробнее в одной из следующих статей.
Старайтесь не начинать новых дел, особенно в период затмений. Да еще и Меркурий будет ретроградным с 20 апреля по 14 мая. Но это не значит, что не стоит ничего делать. Если вы планируете что-то важное то займитесь проработкой деталей, подготовьте все необходимые документы, подготовьте все, чтобы проект можно было запустить в более благоприятное время. Сейчас хорошее время доделать недоделанные дела, закончить старые обязательства, оплатить долги, отправить письма, которые давно должны были быть написаны. Навести порядок в информативном пространстве: разобрать документы, удалить ненужные мейлы, стереть старые фото и контакты из телефона, поддерживать контакт со старыми знакомыми. Хорошее время починить поломанную технику, но не лучшее время для покупки новой. Если вы учитесь, то это отличное время для повторения и завершения домашних заданий.
Все процедуры, направленные на быстрое восстановление энергии, особенно эффективны. Походы к зубному, требующие серьезного вмешательства, я бы посоветовала отложить на середину мая.
Частый вопрос - а что же делать, если я уже что-то запланировал, например покупку квартиры? Мне теперь отказываться? Нет, конечно же, ведь жизнь идет своим чередом. События, произошедшие в близкое к затмениям время, чаще всего несут более важный посыл, и эти события меняют нашу жизнь более кардинально. Я бы описала это так: вам не нравится ваша работа, но вы не решаетесь ее сменить. Во время затмения что-то случается и вы теряете эту работу. Это происходит неожиданно, вы не нашли новую работу, вы получаете больше стресса, но результат один и тот же - вы больше не ходите на работу, которая тяготит. Как бы мироздание подталкивает нас к действиям, но не мягко, а довольно чувствительным толчком.
Я так же заметила, что часто действия, происходящие во время затмений, несут что-то более значимое в себе, чем, например, все то же увольнение. Увольнение становится первым звеном в цепочке событий, меняющих мировоззрение. На какую область затмение выпадает в вашей карте и где следует ожидать изменений или осознанно изменять определенную сферу в ближайшее время - это можно посмотреть только на индивидуальной консультации.
Венера находиться в очень выгодном положении, в своем собственном земном знаке. Это дает стабильность через отношения. Поэтому спросите себя, кто вас любит? Это и есть ваша самая главная опора. Кого любите вы? Для кого вы являетесь опорой? Не забывайте об этих людях.
Ближайшее время лучше не ввязываться в ссоры, маленькие недопонимания могут вырасти в большой конфликт. Если все таки ссора случилась, лучше сразу извиниться. Ретроградный Меркурий дает определенный фильтр сознания, когда мы воспринимаем информацию не совсем адекватно.
Также могут придти совершенно непонятные ситуации, каким-то образом связанные с нашим прошлым. От них не стоит убегать, их нужно разрешить и оставить, чтобы двигаться дальше.
Желаю всем смотреть в будущее с детской радостью и непосредственностью, и энергичных весенних дней наполненных оптимизмом!