Солнечное затмение и ретроградный Меркурий одновременно! Астролог рассказывает, как не потерять голову в конце апреля

Частый вопрос - а что же делать, если я уже что-то запланировал, например покупку квартиры? Мне теперь отказываться? Нет, конечно же, ведь жизнь идет своим чередом. События, произошедшие в близкое к затмениям время, чаще всего несут более важный посыл, и эти события меняют нашу жизнь более кардинально. Я бы описала это так: вам не нравится ваша работа, но вы не решаетесь ее сменить. Во время затмения что-то случается и вы теряете эту работу. Это происходит неожиданно, вы не нашли новую работу, вы получаете больше стресса, но результат один и тот же - вы больше не ходите на работу, которая тяготит. Как бы мироздание подталкивает нас к действиям, но не мягко, а довольно чувствительным толчком.



Я так же заметила, что часто действия, происходящие во время затмений, несут что-то более значимое в себе, чем, например, все то же увольнение. Увольнение становится первым звеном в цепочке событий, меняющих мировоззрение. На какую область затмение выпадает в вашей карте и где следует ожидать изменений или осознанно изменять определенную сферу в ближайшее время - это можно посмотреть только на индивидуальной консультации.