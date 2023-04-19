Правда ли, что за жизнь женщина съедает до 4 кг губной помады?(2)
Распространено убеждение, что за жизнь в женский организм попадает до 4 кг этой декоративной косметики, а в мужской — немногим меньше. Фактчекеры из проекта „Проверено. Медиа“ решили проверить, так ли это на самом деле.
Информацию о том, что женщина съедает за свою жизнь большое количество губной помады, можно найти как в СМИ, так и на различных форумах. Особенно часто эту „часть рациона“ женщины обсуждают на сайтах о косметике и макияже. Причём названные объёмы разнятся — от 4 до 15 кг за жизнь. Для мужчин обычно цифры меньше — „всего лишь“ до 3 кг. Хотя встречаются и парадоксальные цифры: например, ресурс LookAtMe утверждает, что женщина съедает 4–6 кг, а мужчина — в два раза больше.
Губная помада — один из древнейших косметических продуктов. В раскопках шумерского города Ур в захоронениях обеспеченных горожан археологи обнаружили прообраз современной помады — створки ракушек, заполненные красящим веществом. Предположительно, окрашивание губ популяризировала Пуаби — жившая около 4500 лет назад правительница (по другим источникам, жрица) этого города. В состав её помады входил белый свинец и толчёные красные камни, а более поздние рецепты включали винный осадок, красители, получаемые из моллюсков и растений, сурьму, киноварь и охру. Первоначально помадой пользовались и женщины, и мужчины, а накрашенные губы считались демонстрацией высокого статуса. После проникновения традиции красить губы в Египет палитра помад стала шире — активно стали использовать оранжевый, фиолетовый и сине-чёрный оттенки. В средневековой Европе популярными становятся неброские цвета — розовый и сиреневый. Благодаря английской королеве Елизавете I во второй половине XVI века появился карандаш для губ. Настоящая помадная революция произошла, когда в 1915 году Морис Леви придумал упаковывать помаду в металлический тюбик, сделав нанесение максимально удобным. Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент косметики для губ, помимо помад, — жидкие блески, лаки, тинты, пламперы, шиммеры и финиши.
Для дальнейших расчётов мы будем пользоваться минимальным количеством якобы съедаемой помады, указанным в популярных источниках, — 4 кг для женщины и 3 кг для мужчины, а также вести все расчёты применительно к современным реалиям. Фактчекеры из американского проекта Snopes, изучив популярные на мировом рынке бренды помад, пришли к выводу, что средний тюбик содержит 3 г самой помады и хватает его примерно на 410 нанесений. Чтобы съесть за жизнь 4 кг помады, женщине нужно использовать за жизнь не менее 1333 тюбиков. Предположим, что декоративной косметикой девушка начинает пользоваться в 17 лет и красится всю жизнь. Итого у этой условной женщины есть 60,8 года для активного пользования косметикой. Чтобы за это время съесть 4 кг губной помады, каждый год женщина должна покупать не меньше 22 тюбиков. При этом абсолютно всю нанесённую помаду нужно слизать с губ и проглотить, а не оставить на посуде, столовых приборах или губах партнёра и не смыть средством для снятия макияжа. Если сделать поправку и на это, то покупать придётся намного больше 22 тюбиков ежегодно.
Так как каждый тюбик — это примерно 410 нанесений помады, то 1333 тюбика за жизнь — это примерно 546 500 нанесений. Чтобы съесть за жизнь 4 кг помады, в течение года условной женщине нужно накрасить губы около 9000 раз, а за день — в среднем 24,5 раза (то есть практически каждый час, если заводить ночью будильник для нанесения макияжа, или каждые 40 минут, если восемь часов уделить сну). Краситься с такой интенсивностью нужно не пропуская ни единого дня, даже когда женщина болеет, находится в отпуске или осталась дома в свой выходной. Причём ни один миллиграмм нанесённой косметики не должен попасть мимо желудка.
Даже в случае, если женщина начинает краситься ещё в школьном возрасте (например, в 14 лет), живёт долго (например, до 84 лет) и всё это время регулярно красит губы, употребление за жизнь 4 кг помады кажется довольно трудной задачей, даже если целенаправленно стремиться к её достижению. На протяжении своей 70-летней „карьеры“ такая женщина должна покупать по меньшей мере 19 тюбиков губной помады ежегодно, красить губы не реже 21 раза в день и съедать всю использованную таким образом помаду.
Теперь разберёмся с условным мужчиной, съедающим случайно помаду с губ своей партнерши. Предположим, что до 17 лет он целуется исключительно со своими ненакрашенными ровесницами — тогда первая „дегустация“ помады происходит так же, как у женщин, в 17 лет. Чтобы употребить 3 кг помады, необходимо в год съедать около 59,3 г, или почти 20 полных тюбиков. Допустим, при поцелуе с только что накрасившейся женщиной абсолютно вся помада попадает мужчине в желудок. В таком случае для того, чтобы обеспечить „суточное потребление“ таких объёмов, необходимо целоваться примерно 22,5 раза в день, то есть если заложить восемь часов на сон, то в оставшееся время нужно каждые 43 минуты целовать свою свеженакрашенную партнершу и съедать абсолютно всю помаду с её губ.
А вот чтобы и мужчина, и женщина обеспечили заявленное количество помады в своём „рационе“ (3 кг и 4 кг соответственно), придётся освоить основы тайм-менеджмента. Допустим, 17-летние подростки создали пару, прожили вместе всю жизнь, регулярно целовались, а женщина после смерти партнёра зареклась красить губы. В таком случае в течение совместной жизни героине этой любовной истории необходимо ежедневно наносить помаду 52 раза за 16 часов бодрствования (то есть каждые 18,5 минуты), из них примерно 30 раз съесть косметику самой, а ещё 22 раза — позволить сделать это своему партнёру. Подобный распорядок, хотя в целом выполним, выглядит крайне абсурдно и к тому же не учитывает, что часть помады всё-таки впитается в кожу губ, а часть останется на других предметах и не попадёт в желудок.
Точных данных о том, сколько помады мужчины и женщины действительно непреднамеренно съедают за свою жизнь, у учёных нет. Более того, подсчитать это было бы крайне сложно, поскольку некоторые современные женщины отказываются полностью от этого элемента декоративной косметики, другие же пользуются им лишь от случая к случаю. В целом на одно нанесение уходит около 7 мг помады, но бóльшая её часть в желудок обычно не попадает, а остаётся на кофейной чашке, винном бокале или диске для снятия макияжа.
Бояться не стоит и кричащих заголовков об опасных веществах в помадах, ведь серьёзных доказательств их токсичности нет. Например, парабены, используемые в косметической промышленности для консервации, действительно были обнаружены в раковых тканях, однако определить, вызвали ли они онкологический процесс или просто там накопились, учёные пока не смогли. Свинец хотя и присутствовал в косметических продуктах некоторых брендов, но содержался в ничтожно малом количестве, неспособном навредить человеку. Помимо этого, в помадах обнаруживали марганец, титан и алюминий, однако и в этом случае учёные затруднились дать оценку, может ли содержание этих металлов в обнаруженных количествах негативно сказываться на здоровье.
Таким образом, в теории за жизнь женщина может съесть 4 кг губной помады, а мужчина — 3 кг, однако придётся тщательно следить за своим распорядком дня и либо красить губы по несколько десятков раз в сутки и съедать нанесённую косметику либо следить, что партнерша их накрасила, и целовать её, полностью отправляя всю помаду с губ в желудок. На самом же деле случайно мы съедаем существенно меньше косметики, так как обновляем макияж обычно намного реже, к тому же значительная часть помады не попадает в желудок, а остаётся на посуде или смывается при снятии макияжа. Более того, даже из-за этого незначительного количества не стоит волноваться, ведь современная косметика — это не ракушки со свинцовой пастой времён шумерских красавиц и в норме не содержит опасных для здоровья веществ.