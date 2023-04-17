Личный опыт: за что я люблю мужчин с маленьким пенисом

Как-то раз я по доброте душевной решила имитировать оргазм. Миша был так рад, что мы стали чаще заниматься сексом и реже ужинать при свечах. А потом Миша решил проверить свои технические характеристики на своей секретарше. Надеюсь, сработало лучше, чем со мной.

Мишу я тоже любила. Не хочу хвастаться, но и он любил меня. Увы, его технические параметры не могли в полной мере выразить его любовь. Поэтому были ужины при свечах четыре раза в неделю, цветы, романтические поездки каждые выходные и подарки, много подарков. Он не пытался что-то компенсировать, он просто любил. Ну по крайней мере сам в это искренне верил. Я не знаю, каким был бы Миша с большим членом. Хочется думать, что таким же щедрым и внимательным.

Никто не верил в то, что Никита способен на продолжительные отношения, ведь молодость, красота и разгульный образ жизни ни у кого не ассоциируется с верностью. Но я точно знала, что Никита никогда мне не изменит. Потому что я была первой женщиной в его жизни. И единственной, кто знал, что у него — восемь сантиметров. Иногда мне кажется, что Никита до сих пор хранит мне верность.

Никиту было просто невозможно не любить, ведь даже на цыпочках я не могла дотянуться до его губ, а чтобы заглянуть в его зеленые глаза, нужно было как обезьянка долго карабкаться по его мускулистому телу. Никита был очень избирательным и долго присматривался ко мне. Скорее всего, он выбрал меня за честные глаза и отрицательное отношение к сплетням.

Но больше всего я любила его благодарность. Космических масштабов благодарность за то, что никому не рассказывала о его маленьком секрете. Даже ему самому. Как-то Максим осознал, что я в курсе, что его пенис маленький, и нам пришлось расстаться.

Максима я любила. Любила его пухлые и такие нежные пальчики. Его всепоглощающее желание услужить мне, но при этом остаться альфа-самцом. Даже его стихи. Мне было неловко за него, когда я их читала, но он, похоже, был горд собой, а это главное. Особенно я любила его маленький член за то, что лишаться невинности было не страшно, а минет делать несложно. Я чувствовала себя маленькой девочкой, которая учится заниматься любовью со своим плюшевым медведем. Да, я любила Максима.

Харизма

Артура я не любила. Ну если только немного. Таких обаятельных мужчин я встречала всего два раза в жизни, когда танцевала на сцене с Джаредом Лето и когда встретила Артура. Заходя в любое помещение, он затмевал всех. Женщины летели на его огонь в ритме мамбо, словно белые мотыльки. Он любил всех женщин мира. Вообще всех. Меня, конечно, тоже.

Мы спали все лето. Спали каждый день. Он обнимал меня, ласкал, но никогда не проникал. Он был намного старше меня, и мне казалось, что он относится ко мне очень бережно, и этими пытками просто пытается уберечь меня от боли. Хочет выделить меня из толпы всех остальных любовниц. И я наслаждалась тем, что имею.

Пришла осень, и у меня закрались подозрения. Я не хотела верить, но проверить пришлось. Одним уверенным и целенаправленным движением я узнала маленький секрет харизматичного Артура. Артур вылез из моей постели навсегда и пошел покорять новые горизонты. Жаль, что он так и не узнает, что я большой любитель маленьких секретов.

Старательность

Рому я очень хотела полюбить, ведь он так старался удовлетворить меня. Он много читал, смотрел обучающие курсы на YouTube и ходил на тренинги. У него был черный пояс по кунилингусу и золотая медаль за секс-марафон. Его старания не были бесполезными, он и правда был хорош.

Рома не хотел признавать, но он был зациклен на теме секса. Он воспринимал все слишком близко к сердцу. Когда ему в очередной раз не удалось привести меня к оргазму, он сорвался. Обвинил меня в том, что это я недостаточно стараюсь. Не хотелось и дальше разочаровывать Рому, пришлось спасаться бегством.

Уверенность

Больше всех я любила Ваню. Знаете, я и сейчас люблю его. Сначала мне казалось, что Ваня просто дурачок, и не понимает, что его член маленький. Потому был совершенно нормальным мужиком. Придраться было просто не к чему: цельный, успешный, знающий себе цену человек.

Никаких комплексов, лишних стараний, зажатости и попыток что-то чем-то компенсировать. Я не понимала, в чем подвох и не верила в то, что маленький член может НИКАК не влиять на личность и характер мужчины.

Мой опыт позволял мне написать диссертацию на тему: „Микрочлен и его влияние на характер и социальный статус личности“. Но Ваня разрушил всю концепцию моей научной работы. Он был нормальным.

Я в восторге от этого мужчины. Я хочу стать такой, когда вырасту. Ваня смог то, на что некоторые люди тратят три жизни из своих реинкарнаций. Он принял себя таким, какой он есть. Он не позволил микропиське разрушить его самооценку и личную жизнь. Он как главная героиня фильма: „Красотка на всю голову“ получил черепно-мозговую травму и осознал, что дело не во внешних параметрах. Браво!