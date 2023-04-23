Названы два главных бьюти-правила для женщин старше 45 лет

В первую очередь следует обратить внимание на косметические средства, которые защищают кожу от воздействия солнечных лучей (SPF). Эксперт утверждает, что без их нанесения не рекомендуется выходить из дома.

„Никогда, даже зимой, даже если пасмурно. И наносим SPF на все части тела, которые не прикрыты одеждой“, — приводит слова Пигалевой-Иконниковой портал „А теперь внимание!“.

Эксперт отметила, что это необходимо, чтобы свежим оставалось не только лицо, но и шея. Также важно помнить о защите рук.

Еще одним правилом является грамотный подбор средства для ухода. В возрасте от 45 лет и старше женщинам не рекомендуется наносить кремы и другие продукты для жирной кожи на все лицо. Пигалева-Иконникова объяснила, что вероятность такого типа кожи в таком возрасте уже маловероятна. Скорее всего, она становится жирной локально (на лбу или носу) от неправильно подобранного или нерегулярного ухода.