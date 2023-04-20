Ученые рассказали, почему мужчин так привлекает женская грудь(4)
Грудь - это одна из самых сексуальных частей тела женщины. Но почему мужчинам она так нравится с точки зрения науки? Об этом пишет „Рамблер“.
Многие женщины переживают по поводу своего размера груди, так как считают его слишком большим или маленьким. Однако научные исследования показывают, что сексуальность женщины оценивается не по размеру её груди. А ещё от размера груди не всегда зависит её чувствительность.
Большинство мужчин любят к тому же маленькую грудь, но многие газеты и журналы играют на слабости некоторых мужчин к пышной груди.
По мнению авторов книги „Химия любви. Научный взгляд на любовь, секс и влечение“ Лэрри Янга и Брайана Александер, мужчины любят женскую грудь из-за гормона, который выделяется во время лактации. Этот гормон укрепляет связь между матерью и ребёнком, способствует установлению прочных отношений между влюблёнными. В частности, при ласках груди выделяется гормон окситоцин.