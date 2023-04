Новый бренд продуктов Well Done – вдохновляющий, качественный и более выгодный

„Maxima заботится о семьях Эстонии, и для нас важно сделать повседневную жизнь людей легче. Нынешняя экономическая ситуация неизбежно изменила покупательские привычки людей. Люди принимают более обдуманные решения в отношении покупок и отдают предпочтение более дешевым вариантам вместо известных дорогих брендов. Чтобы клиенту не приходилось выбирать между качеством и хорошей ценой, мы выводим на рынок бренд Well Done, продукция которого сохраняет привычное для клиента качество, но его цена более доступна для кошелька“, – сказала генеральный директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

„Ассортимент продукции Well Done был составлен осознанно и в результате тщательной предварительной работы с учетом ежедневных продуктов питания и потребностей семей“, – добавила Мустонен.

„Во-первых, Well Done – это ориентир для клиента, приходящего в магазин, с его помощью можно найти качественные, более дешевые альтернативы продуктам, которые уже стали привычными. Во-вторых, разнообразие ассортимента Well Done также является источником вдохновения для обновления обеденного стола, каждый член семьи найдет в ассортименте что-то для души“, – сказала генеральный директор.

К концу 2023 года ассортимент Well Done будет включать в себя около 700 наименований высококачественных продуктов в каждой пищевой категории, включая молочные продукты, яйца, свежие фрукты и овощи, мясо и рыбу, хлебобулочные изделия, замороженные продукты, ингредиенты для свежих салатов и приправы. Ассортимент Well Done включает в себя продукцию надежных и качественных производителей стран Балтии и ближайших соседей. „Сегодня в магазинах Maxima уже доступно около 300 товаров, а новинки будут добавляться до конца года, когда количество разных товаров достигнет почти 700 наименований.



Товары серии Well Done имеют узнаваемый дизайн, который помогает клиентам легче ориентироваться в магазине и находить товары. Well Done – самая крупная линейка продукции под собственным брендом Maxima.