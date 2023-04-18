18.04.2023, 09:58
Вечная молодость, ботокс и лекарства от морщин: мифы и правда про омолаживающие процедуры и средства(1)
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Можно ли остановить процесс старения кожи? В интернете можно найти множество советов о том, как сохранить свою красоту, но эти хитрости могут не только сбить вас с толку, но и навсегда испортить вашу внешность вместо того, чтобы принести пользу, пишет Delfi.lv.
Современная индустрия красоты и общество одержимы попытками обратить вспять естественный процесс старения. Мы повсюду видим примеры „красивого старения“, которые чаще всего являются не более чем фильтром или ретушью. Информации и мнений очень много, поэтому разобраться в том, где начинается и заканчивается истина, очень сложно. Мы обратились к дерматологу Элине Озоле, которая рассказала о стереотипах антивозрастного ухода за кожей.