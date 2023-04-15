Как избавиться от грибка на коже и ногтях? Аптекарь дает совет

Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями – например, диабетики – более восприимчивы к кожному и ногтевому грибку. А также это касается людей с пониженным иммунитетом – например тех, кто является носителем ВИЧ или переносит онкологическое заболевание. „Риск заболеть также выше у людей с нарушением кровоснабжения и еще один фактор – применение длительного курса антибиотиков. Свою роль играет и плохая гигиена, и поэтому нужно быть особенно осторожными при пользовании общественными душевыми“, — подчеркивает фармацевт и добавляет, что даже при процедурах педикюра нужно следить за тем, чтобы косметолог надлежащим образом дезинфицировал все инструменты.

„Самое распространенное проявление кожных грибков — это утолщение и шелушение кожи на подошвах, что иногда ошибочно принимают за возрастные изменения. При этой форме также часто поражаются ногти. Сначала может быть инфицирован только один ноготь, позже заражаются и остальные. Ногтевая пластина начинает утолщаться от свободного края, становится серовато-желтой и ломкой. Со временем поражение распространяется, пока не изменилась вся ногтевая пластина“, — описывает течение грибкового заболевания фармацевт.

По словам Сокк, другим симптомом, который чаще возникает весной или летом из-за жары и влажности, является образование на подошвах стоп зудящих сгруппированных кожных пузырьков (везикул) с мутным или гнойным содержимым, которые в свою очередь могут формировать более крупные пузыри и, если они лопаются, то опять же появляются шелушащиеся пятна.

Одним из типичных симптомов, по словам фармацевта, является хроническое шелушение между меньшими пальцами ног, потому что эти пальцы обычно сильнее прижаты друг к другу. „При разведении пальцев ног часто видны трещины и припухлость кожи серовато-белого цвета, иногда также возникает зуд“.

По словам фармацевта Центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, кожный и ногтевой грибок — это довольно распространенная проблема, вызываемая определенными видами грибков или же дерматофитами. „Споры этих грибков могут оставаться в обуви, на ковриках душевых и ванных комнат в течение длительного времени, а способствующими факторами являются закрытая обувь, которая провоцирует появление влажности, плохая гигиена и снижение иммунитета организма“, — перечисляет аптекарь.

Тщательная гигиена помогает предотвратить грибковые заболевания

Аптекарь подчеркивает важность гигиены и предосторожности: „В общественных душевых, а также в спа-центрах следует использовать шлепанцы. Если эту пару обуви носили другие люди, то ее следует тщательно продезинфицировать. По возможности выбирайте обувь, которая хорошо дышит и в которой стопа не будет закупорена. Если есть необходимость носить закрытую, не дышащую обувь, то после этого важно как следует вымыть и высушить ноги, а также использовать дезодорирующие средства как для обуви, так и на ногах“, — говорит Сокк и подчеркивает, что особенно тщательно следует соблюдать эти рекомендации при хронических болезнях.

Во время приема курсов антибиотиков фармацевт рекомендует использовать пробиотики для сохранения микрофлоры кишечника. „К сожалению, в ряде случаев, и особенно при некоторых заболеваниях, предотвратить грибковое заболевание невозможно. Иногда просто необходимо пройти курс лечения, необходимый для сохранения жизни, а уже потом заниматься лечением грибкового заболевания“, — поясняет Сокк.

Лечение грибковых заболеваний как правило длительное

Для лечения грибковых заболеваний кожи и ногтей применяют различные препараты. По словам фармацевта, используются кремы, гели, жидкости, таблетки и лаки для ногтей. „Есть много разных возможностей. Врач или фармацевт могут помочь в назначении лечения, а его форма зависит от того, что это за грибковое заболевание и насколько далеко оно продвинулось“.

Аптекарь напоминает, что чем раньше болезнь будет обнаружена и начнется лечение, тем быстрее появятся результаты. „Сам пациент должен быть очень последовательным с применением лекарств и гигиеническими процедурами, и в случае грибка на ногах также важна гигиена обуви“, — подчеркивает Сокк.

По словам провизора, лечение грибка ногтей достаточно длительное. „Лечение длится до тех пор, пока больной ноготь не отрастет и полностью не заменится здоровым ногтем. Например, если весь ноготь на большом пальце ноги поражен грибковым заболеванием, то рост нового может занять до года. Ногти на пальцах рук растут немного быстрее, но и для них нужно рассчитывать на 6-7 месяцев“, — говорит Сокк.

Поскольку грибковое заболевание довольно неприятно как с эстетической, так и с симптоматической точки зрения, то имеет смысл проявлять осмотрительность и заниматься его профилактикой, соблюдая правила гигиены и необходимых мер предосторожности. Аптекарь также подчеркивает, что физические упражнения, здоровое разнообразное питание и достаточный сон важны для повышения сопротивляемости иммунной системы, которая также играет существенную роль в противостоянии этой неприятной проблеме.