Эксперт объяснила, что такое жировые ловушки и как они мешают вам похудеть

Вы можете убиваться в зале и практически ничего не есть, но бедра и руки по-прежнему не похудеют ни на грамм. Не спешите думать, что вы делаете недостаточно.

Существуют локальные скопления подкожного жира, которые практически не реагируют на физическую активность и диеты. Это так называемые жировые ловушки. Супервайзер тренажерного зала World Class Строгино Мария Корецкая отметила, что подобные жировые отложения имеют свойство локализоваться на животе, ягодицах, на внутренней и наружной сторонах бедер, руках и плечах, вокруг коленей, на задней стороне шеи (так называемая холка, или вдовий горбик), на лице в области второго подбородка.

Кстати, на животе и в других местах их часто ошибочно связывают с общим увеличением веса. Если физические упражнения вы делаете регулярно и вес падает, но в отдельных зонах жировые отложения не сокращаются, то, увы, вы имеете дело с жировыми ловушками.

„Зона формирования жировой ловушки предопределена генетически. Чаще всего запасы откладываются на наружной и внутренней поверхностях бедра, внутренней поверхности коленей, на плече в области трицепса, на передней брюшной стенке и на боковых зонах. Визуально они заметны в том случае, если у человека в принципе нормальный вес, без избытка жировой ткани. Визуально жировая ловушка имеет четкие границы, они особенно очевидны у хрупких женщин“, — поясняет Мария.

Как же с ними бороться? Самый популярный метод, к которому можно прибегнуть, — инъекции липолитиков или криолиполиз, считает эксперт.

Если упражнения и коррекция питания не справляются с жировыми ловушками, можно прибегнуть к липосакции. Так называют пластическую операцию, направленную на удаление отложений на отдельных участках. „Одним из лучших современных методов является вибрационная липосакция“, — уточнила Мария Корецкая.