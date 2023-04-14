Вы готовы к неожиданностям?

Наличие дома запасов еды и предметов первой необходимости – вовсе не высшая математика. Каждый может руководствоваться своими потребностями и потребностями своей семьи.

Однако есть несколько важных рекомендаций. Запасенные продукты должны иметь длительный срок хранения. Нужно следить за рекомендуемыми датами и вовремя употреблять запасенное. Именно поэтому умные люди следят за крупными кампаниями скидок, которые позволяют пополнять запасы по максимально низкой цене. Дома всегда можно было бы хранить недельный запас продуктов и предметов первой необходимости. Если в семье есть люди с особыми пожеланиями или потребностями в питании, их также необходимо учитывать.

Что взять с собой с продуктовых полок?

Запаситесь продуктами, которые можно хранить при комнатной температуре. Отдавайте предпочтение продуктам со сроком годности не менее шести месяцев.

Среди домашних запасов продуктов питания должны быть такие, которые позволяют с легкостью приготовить горячую еду, а также такие, перекусив которыми можно быстро наесться, даже если нет электричества.

Рекомендуется, чтобы половина запасов продуктов не требовала приготовления (консервы, сухие продукты, печенье, орехи, сухофрукты, батончики мюсли, конфеты и т.д.).

Конечно, среди запасов могли бы быть любимые семейные супы, как в банках, так и в виде порошка.

Консервы также являются безопасным и полезным выбором: супы, блюда из риса или макарон приобретают еще более приятный вкус при добавлении мясных консервов, кроме того, рыбные или мясные консервы также можно положить на бутерброд или даже есть вилкой прямо из коробки. Хороши также различные готовые блюда в коробках, которые при необходимости можно есть не разогретыми.