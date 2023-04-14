Вы готовы к неожиданностям?
Иногда отключается электричество, иногда возникают непредвиденные расходы... Теперь, когда в Maxima проходит кампания 2=1, самое время пересмотреть домашние запасы.
Наличие дома запасов еды и предметов первой необходимости – вовсе не высшая математика. Каждый может руководствоваться своими потребностями и потребностями своей семьи.
Однако есть несколько важных рекомендаций. Запасенные продукты должны иметь длительный срок хранения. Нужно следить за рекомендуемыми датами и вовремя употреблять запасенное. Именно поэтому умные люди следят за крупными кампаниями скидок, которые позволяют пополнять запасы по максимально низкой цене. Дома всегда можно было бы хранить недельный запас продуктов и предметов первой необходимости. Если в семье есть люди с особыми пожеланиями или потребностями в питании, их также необходимо учитывать.
Что взять с собой с продуктовых полок?
Запаситесь продуктами, которые можно хранить при комнатной температуре. Отдавайте предпочтение продуктам со сроком годности не менее шести месяцев.
Среди домашних запасов продуктов питания должны быть такие, которые позволяют с легкостью приготовить горячую еду, а также такие, перекусив которыми можно быстро наесться, даже если нет электричества.
Рекомендуется, чтобы половина запасов продуктов не требовала приготовления (консервы, сухие продукты, печенье, орехи, сухофрукты, батончики мюсли, конфеты и т.д.).
Конечно, среди запасов могли бы быть любимые семейные супы, как в банках, так и в виде порошка.
Консервы также являются безопасным и полезным выбором: супы, блюда из риса или макарон приобретают еще более приятный вкус при добавлении мясных консервов, кроме того, рыбные или мясные консервы также можно положить на бутерброд или даже есть вилкой прямо из коробки. Хороши также различные готовые блюда в коробках, которые при необходимости можно есть не разогретыми.
Сухие ингредиенты позволяют быстро приготовить горячую пищу. Запаситесь любимыми семейными продуктами, но поскольку всем нравится разнообразие, дома можно иметь как макароны, рис, гречку, так и, например, кускус. Утренние хлопья – хороший материал для каши, а баночка варенья заставит гореть глаза тех, кто обычно кашу не ест.
Из крупяных продуктов стоит запастись как сухариками, так и хлебцами, а еще печеньем с нейтральным вкусом.
В продуктовых запасах непременно должны быть и любимые сладости всех членов семьи – они в случае необходимости отгонят и усталость, и плохое настроение. Любителям кофе и чая также будет приятно осознавать, что в шкафу всегда имеется запас.
Также стоит задуматься о ситуации, когда не работает водопровод. На одного члена семьи должно приходиться не менее 3 литров воды в сутки.
Если в семье есть маленький ребенок или домашнее животное, их потребности также должны быть тщательно продуманы.
Что еще нужно будет дома?
Разумно использовать разные возможности кампаний, например, чтобы запастись туалетной бумагой, пакетами для мусора и батарейками. Фонарик и радио на батарейках также могут оказаться очень полезными.
Спички, свечи и походный примус одновременно практичны и романтичны. Беседы и рассказы при свечах могут превратить отключение электричества в незабываемое время.
С приложением Maxima вы экономите время и деньги
Поскольку во время кампании 2=1 выгодно приобретать и пополнять запасы, перед походом в магазин стоит скачать приложение Maxima.
Оно удобно связывает мобильный телефон пользователя с кассой самообслуживания Maxima, благодаря чему товары после сканирования можно будет поместить прямо в сумку, а время на кассе самообслуживания нужно будет потратить только на оплату. С каждой покупкой деньги также накапливаются на счету пользователя Maxima. Тест приложений для розничной торговли, проведенный журналом Digi, показал, что приложение Maxima – самое удобное в Эстонии!
Некоторых посетителей магазина приглашают на контроль покупок. На самом деле, это очень хорошая новость, ведь честный человек после проверки получит скидку 5 % на свой следующий поход в магазин.
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