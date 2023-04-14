В Старом городе пройдет презентация эксклюзивной коллекции авторских ароматов, иллюстрированных картинами

Настоящий праздник для парфюмерных гурманов и ценителей искусства порадует гостей, которые в волшебной атмосфере под бокал вина будут знакомиться и наслаждаться утонченным звучанием ароматов, а также узнают историю их создания и почему именно так изобразил тот или иной запах художник.

После торжественного открытия выставки авторских ароматов и картин пройдет презентация эксклюзивной коллекции и дегустация ароматов „Тайны парфюмера“. Парфюмер Ольга Авдеева приоткроет дверь в таинство сотворения ароматов и удивит гостей: они не только узнают, какие необычные и редкие компоненты может таить в себе авторский парфюм, но и получат возможность прикоснуться к волшебству.

Парфюмерная викторина развлечёт гостей. Победителей ждут подарки – сертификаты на изготовление собственного парфюма и аромаконсультацию.

Во второй части мероприятия продолжится знакомство с ароматами и картинами, а также будут показаны авторские украшения. Все гости смогут не только ознакомиться с уникальной авторской коллекцией парфюма, картинами и авторскими украшениями, но и приобрести их.

Все вещи, представленные на выставке, выполнены в единственном экземпляре!