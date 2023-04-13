Умерла дизайнер Мэри Куант — изобретательница мини-юбки

Мэри Куант известна как „изобретательница мини-юбки“: именно благодаря ее коллекциям в шестидесятых этот предмет одежды стал популярен. Также она одной из первых начала использовать новые синтетические материалы в своих работах, пишет pravilamag.

Знаменитую коллекцию с мини-юбками Куант показала в 1962 году, а к 1966 году работала как дизайнер с шестнадцатью различными компаниями. В том же году она получила орден Британской империи. О работе Куант снят документальный фильм „Мэри Куант: мини-революция“.

„Дама Мэри была одной из наиболее известных модных дизайнеров двадцатого века, как в Великобритании, так и во всем мире, и мы запомним ее как выдающегося новатора Свингующих Шестидесятых“, — сообщается в заявлении ее семьи.