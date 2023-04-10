Без диет: как снизить количество белого сахара в рационе

Зачем?

Врачи убеждены: это поможет снизить риск развития зубного кариеса и сердечно-сосудистых заболеваний, а также избежать нездоровой прибавки веса, ожирения.

Как?

Все совсем непросто – „скрытый“ сахар есть во многих проодуктах питания, так что если даже чай мы пьем без всего, а кондитерские изделия игнорируем, это совсем не значит, что мы совсем не употребляем белый сахар.

Мы попросили помочь разобраться и настроиться на новую „диету“ эксперта в области правильного питания, основательницу бренда Bionova Александру Гудимову.

Изучаем составы привычных вам продуктов питания

Так ли полезны готовые продукты, которые вы обычно покупаете? Есть ли аналоги с более правильным составом?

Рафинированный сахар в больших количествах используют в готовой продукции – соусах, хлебобулочных изделиях, йогуртах и творожках, мясных полуфабрикатах, консервированной продукции, цукатах, соках, алкоголе и подобном. Поэтому очень сложно подсчитать, сколько на самом деле сахара мы употребляем ежедневно. Взвесив все плюсы и минусы, подумайте, от каких привычных, но, как оказалось, не самого лучшего состава продуктов все же стоит отказаться.

Подсчитываем количество снеков

А как часто и в каких количествах вы употребляете нездоровую пищу с высокой калорийностью и низкой биологической ценностью – сладкие снеки, газировку, шоколадные батончики, чипсы и другое? Например, замечаете ли вы, как за просмотром фильмов и сериалов ваше внимание рассеивается, и контроль за количеством съеденного теряется?

Исключите такие продукты из своего списка покупок. Ведь, если они не будут попадаться вам на глаза, со временем пропадет желание что-то подобное съесть.

Заменить их можно натуральными фруктовыми снеками (например, сушеными или сублимированными ягодами и фруктами), фруктово-ореховым батончиком с натуральным составом, гранолой или горстью орехов без сладкой глазури.

Выбираем, чем заменить