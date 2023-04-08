Сводничество в эпоху Tinder: как искать любовь при помощи свахи

Без гарантий счастья

Никто не может найти другому человеку любовь всех жизни. Сводник действительно может помочь, но только предложив возможность. Неважно, кто исполняет роль сводника — друзья, родственники или профессионалы своего дела — все, что они могут сделать, это предложить познакомиться, без какой-либо гарантии дальнейшего счастья. Прямо как Tinder, отмечают психотерапевты — просто некоторые люди не хотят публичности, поэтому и выбирают услуги свахи.