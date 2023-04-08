Секс и отношения
08.04.2023, 09:00

Сводничество в эпоху Tinder: как искать любовь при помощи свахи

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1154361904
ФОТО: Elena Kharichkina | Shutterstock

Многие из нас хоть раз сталкивались со сводничеством — предлагали кому-нибудь познакомить с другом или сами получали подобные предложения. Несмотря на доступность дейтинговых предложений, простое человеческое сводничество существует до сих пор. Психотерапевты Инита Голдштейна и Йоланта Усиня рассказали Delfi.lv, почему это происходит и что нужно иметь ввиду, если хочется помочь другу найти любовь.

Без гарантий счастья

Никто не может найти другому человеку любовь всех жизни. Сводник действительно может помочь, но только предложив возможность. Неважно, кто исполняет роль сводника — друзья, родственники или профессионалы своего дела — все, что они могут сделать, это предложить познакомиться, без какой-либо гарантии дальнейшего счастья. Прямо как Tinder, отмечают психотерапевты — просто некоторые люди не хотят публичности, поэтому и выбирают услуги свахи.

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