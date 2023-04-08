08.04.2023, 09:00
Сводничество в эпоху Tinder: как искать любовь при помощи свахи(4)
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Многие из нас хоть раз сталкивались со сводничеством — предлагали кому-нибудь познакомить с другом или сами получали подобные предложения. Несмотря на доступность дейтинговых предложений, простое человеческое сводничество существует до сих пор. Психотерапевты Инита Голдштейна и Йоланта Усиня рассказали Delfi.lv, почему это происходит и что нужно иметь ввиду, если хочется помочь другу найти любовь.