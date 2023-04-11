Как подобрать цвет волос к лицу: 5 модных правил, которые действительно работают

Правило 1: состояние волос

Темные оттенки сильнее подчеркивают повреждения, чем светлые. Если даже невооруженным глазом заметно, что волосы ломкие и секущиеся, а вам очень хочется подкраситься в черный, как несколько лет назад носила актриса Лили Коллинз, придется постоянно пользоваться спреем с эффектом блеска, чтобы хоть как-то замаскировать несовершенства прически.

Правило 2: покраснения на лице

Обычно кожа идеальная только на фото, а в жизни у всех имеются недостатки. Но если покраснения постоянные: например, из-за близко расположенных сосудов или воспалительных акне, лучше не экспериментировать с рыжими оттенками и любыми другими с красным подтоном. Они будут акцентировать внимание на лице и подчеркивать красноту. Если же у вас такой проблемы, как у Николь Кидман, нет, можете экспериментировать со всеми оттенками рыжего.

Правило 3: как подобрать цвет волос к лицу и глазам

Какой цвет волос подойдет к лицу, во многом зависит от цвета глаз. Если у вас голубые глаза, как у манекенщицы Бьянки Балти, вам идеально подойдут русые холодные оттенки. За счет своего кристального свечения они будут усиливать блеск глаз. Если же хочется блонда, то также отдайте предпочтение холодным платиновым или пшеничным оттенкам – Эллисон Уильямс с таким окрашиванием смотрится очень гармонично.

А вот эксперименты с теплыми светлыми оттенками чаще всего оказываются провальными. Когда невероятная Даутцен Крез однажды покрасилась в теплый желтый, отливающий рыжим, черты ее лица стали более тяжеловесными, а голубые глаза как будто потускнели.

Если глаза карие, оптимальным выбором будет темный цвет волос. Но не один в один, а на тон светлее, как у звезды сериала „Бесстыжие“ Эмми Россум. Если же вам очень хочется стать блондинкой, выбирайте классические оттенки – можно попробовать светло-русый, который когда-то носила Хейли Бибер.