Как подобрать цвет волос к лицу: 5 модных правил, которые действительно работают(1)
Как подобрать цвет волос к лицу? Кажется, что проще всего довериться стилисту. Но, судя по тому, что даже у голливудских звезд, с которыми работают лучшие мастера, бывают промахи, доверять надо своей интуиции, а перепроверять себя – на правилах, которые разработаны ведущими парикмахерскими школами, пишет mail.ru.
Правило 1: состояние волос
Темные оттенки сильнее подчеркивают повреждения, чем светлые. Если даже невооруженным глазом заметно, что волосы ломкие и секущиеся, а вам очень хочется подкраситься в черный, как несколько лет назад носила актриса Лили Коллинз, придется постоянно пользоваться спреем с эффектом блеска, чтобы хоть как-то замаскировать несовершенства прически.
Правило 2: покраснения на лице
Обычно кожа идеальная только на фото, а в жизни у всех имеются недостатки. Но если покраснения постоянные: например, из-за близко расположенных сосудов или воспалительных акне, лучше не экспериментировать с рыжими оттенками и любыми другими с красным подтоном. Они будут акцентировать внимание на лице и подчеркивать красноту. Если же у вас такой проблемы, как у Николь Кидман, нет, можете экспериментировать со всеми оттенками рыжего.
Правило 3: как подобрать цвет волос к лицу и глазам
Какой цвет волос подойдет к лицу, во многом зависит от цвета глаз. Если у вас голубые глаза, как у манекенщицы Бьянки Балти, вам идеально подойдут русые холодные оттенки. За счет своего кристального свечения они будут усиливать блеск глаз. Если же хочется блонда, то также отдайте предпочтение холодным платиновым или пшеничным оттенкам – Эллисон Уильямс с таким окрашиванием смотрится очень гармонично.
А вот эксперименты с теплыми светлыми оттенками чаще всего оказываются провальными. Когда невероятная Даутцен Крез однажды покрасилась в теплый желтый, отливающий рыжим, черты ее лица стали более тяжеловесными, а голубые глаза как будто потускнели.
Если глаза карие, оптимальным выбором будет темный цвет волос. Но не один в один, а на тон светлее, как у звезды сериала „Бесстыжие“ Эмми Россум. Если же вам очень хочется стать блондинкой, выбирайте классические оттенки – можно попробовать светло-русый, который когда-то носила Хейли Бибер.
Если у вас зеленые глаза, можете смело выбирать рыжий цвет волос по примеру Джулианны Мур: он не только делает цвет глаз ярче, но и внешность в целом моложе. С зелено-коричневыми глазами будут также гармонировать светло-русые оттенки, а с ярко-зелеными – любые холодные темные, вплоть до классического черного. А если не можете определиться, воспользуйтесь примером Тайры Бэнкс, которая в балаяже комбинирует черную основу с темно-русыми прядками.
Правило 4: какой цвет волос подойдет к светлому или смуглому лицу
На него меньше всего стоит обращать внимание, потому что благодаря солнцу и солярию обладательницы светлой кожи круглый год могут ходить с загаром. А те, у кого от природы смуглая или оливковая кожа, пользоваться хайлайтерами с жемчужным свечением.
Если вы за классику, то естественные и приближенные к оттенку кожи цвета волос будут смотреться наиболее мягко и органично. Если же вам нравится выделяться на фоне окружающих, а возможно, и эпатировать публику, можете поиграть на контрастах, оттеняя смуглую кожу лица красным цветом волос по примеру Рианны, а бледную – черным, как это практикует Дита фон Тиз.
Правило 5: возраст
Считается, что светлые тона визуально освежают, а темные, наоборот, старят, поэтому многие голливудские звезды „в возрасте“, которые в принципе роскошно выглядят и могли бы красить волосы в любой цвет, как Катрин Денев и Шэрон Стоун, все равно выбирают блонд. Кстати, по этой же причине стало модно не закрашивать светлую седину. Считается, что на ее фоне кожа и цвет лица выглядят все равно моложе и здоровее, чем на фоне темных оттенков. Если посмотреть на Джейми Ли Кертис и Мерил Стрип, сомнений не остается.