Раскрыт секрет лисьего взгляда Беллы Хадид

„Когда речь заходит об идеальном взгляде, многим на ум приходят мысли о блефаропластике. Однако это лишь один из способов придать эстетическую привлекательность области глаз. К тому же у блефаропластики есть определенные ограничения“, — рассказал пластический хирург.

Тумаков пояснил, что операцию можно проводить только по показаниям. К примеру, верхняя блефаропластика позволяет избавиться от тяжелого нависающего века или толстой кожной складки над глазом и получить более открытый взгляд. Однако проводят ее только при условии, что глаза неглубоко посажены и надбровные дуги не выступают.

В подобной ситуации альтернативой блефаропластике становится эндоскопическая подтяжка лба и бровей, продолжил собеседник „Ленты.ру“.

„Белла Хадид перенесла именно эндоскопическую подтяжку лба. Возможно, с височным лифтингом, который помогает дополнительно приподнять угол глаза и получить так называемый лисий взгляд“, — уточнил пластический хирург.

Эта операция нерадикальна и ограничивает хирурга в возможностях приподнять бровь, чтобы приоткрылся глаз. Лифтинг позволяет работать только с уголками брови и глаза. Чтобы приподнять среднюю часть брови, разгладить морщины в области межбровья или полностью поднять бровь в том или ином направлении — таких возможностей височный лифтинг не дает, рассказал о тонкостях своей работы Тумаков.

„Поэтому за идеальным взглядом часто стоит именно сочетание операций“, — подвел итог пластический хирург.