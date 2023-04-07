Пластический хирург назвала 5 операций, которые ни за что не стала бы делать сама

Бразильская подтяжка ягодиц (BBL) – пересадка жира с талии и живота на бедра и ягодицы – в последние годы набрала невероятную популярность среди фанаток Джей Ло и Ким Кардашьян. Увы, плата за красивую попу „как у звезды“ очень высока. Келли уверяет, что подтяжка ягодиц имеет самый высокий уровень смертности и риск осложнений среди всех косметических процедур. Так, по данным Британской ассоциации пластических хирургов, из 3000 операций одна имеет летальный исход.

Подтяжка верхней губы (булхорн) – метод подтяжки верхней губы за счет уменьшения расстояния (а именно удаления лоскута кожи) между каймой губ и основанием носа. Итог — губы кажутся более объемными, а результат, в отличие от инъекций, остается навсегда. Однако Келли утверждает: минусы и тут перевешивают плюсы.

„То, что я сейчас скажу, вероятно, разозлит некоторых моих коллег, но шрам над губой того не стоит. Я вижу его у каждой пациентки. Да, даже у тех, кто утверждает, будто после операции не осталось никаких следов“, — выносит вердикт хирург.

Нитевой лифтинг внешних уголков глаз и кончиков бровей («лисьи глазки“) ради загадочного взгляда Беллы Хадид тоже занял почетное место в списке. „Это просто выглядит странно, — комментирует Келли. — Я бы никогда не легла под нож в погоне за трендом, который через пару лет все равно канет в небытие“.

Вместо подтяжки она советует освоить техники макияжа, которые создадут нужный эффект. „Вы можете приподнять брови самостоятельно, с помощью теней и кисточки!“ — уверяет хирург.

Липофилинг грудных желез – увеличение груди с помощью собственного жира. Риск осложнений после операции, по словам врача, необыкновенно высок: возможен некроз тканей и деформация контура. „Жир — это не грудной имплантат, предсказать его поведение после операции в разы сложнее“, — предупреждает Келли.

Ринопластика — популярная операция во всем мире. „Классное решение для тех, кто категорически недоволен своим носом. Однако такая операция требует от хирурга большого мастерства, поэтому доверять эту часть тела можно только суперпрофессионалам. Если же мы говорим о незначительных дефектах, лучше исправить их с помощью жидкой, то есть инъекционной, ринопластики“, — подытожила Келли. И добавила, что вряд ли смогла бы целый год наблюдать в зеркале отек, как это делает часть пациентов.