Стоит ли первой писать мужчине?

Другой вариант — это поблагодарить человека, пусть даже за пустяк. Например, за шутку, которую он рассказал на встрече. Никогда не бойтесь спросить, попросить или извиниться.

Пример сообщения, которое может заинтересовать: „Привет! Можно вопрос, а ты жил в Грузии? Мне просто нужен совет, в каком городе и желательно, районе лучше всего снять квартиру в Грузии? И вообще, там доброжелательно относятся к приезжим?“ Будьте уверены: такое письмо не останется незамеченным и обязательно станет стартом к переписке. Ну а дальше уже все зависит от ваших навыков выстроить коммуникацию.

Прежде чем первой писать новому мужчине, стоит собрать о нем информацию и узнать о его интересах и чем он живет. Маловероятно, что сообщение из разряда „Привет, как дела?“ увенчается развитием диалога и подтолкнет мужчину к нужным вам действиям. Важно закинуть в разговор „якоря“, которые будут в его голове сигналом к обдумыванию.

Лучшие отношения начинаются именно тогда, когда всем участникам было глубоко наплевать на то, кто проявил инициативу первым. Главное, перестань ожидать негативных последствий от опыта. Необходимо прожить этот опыт и взять из него максимум знаний и эмоций.

Не нужно усложнять, ломать голову над тем, можно ли написать первой мужчине, и закладывать несуществующий подтекст в эти действия. Чтобы не додумывать и не ломать голову, надо просто сделать первый шаг — и все станет ясно. Только помните: правильно продуманные сообщения и простроенная тактика поведения — это уже 70% залога успеха в отношениях.

Большинство женщин считают: если ты понравилась мужчине, то сразу же после свидания от напишет, что хорошо провел время, а через какое-то время позвонит и назначит следующую встречу. А если позвонить первой, то он подумает, что девушка легкодоступная и чересчур навязчивая, и потеряет интерес. Но позвонить или написать первой не значит быть прилипчивой: в конце концов, никто не знает чужие мыслей, и мужчины по-разному могут отреагировать на инициативу женщины.

Психолог Кристина Роднова рассуждает, стоит ли первой писать мужчине, а также о том, почему многие женщины так боятся это делать.

Мужчина молчит: стоит ли первой писать

Что делать, если вы давно общаетесь, но отношения не двигаются с места, а мужчина поощряет вас только молчанием? В подобной ситуации можно взять быка за рога и написать сообщение и прямо высказать все собеседнику: „Привет! Ты мне очень нравишься, еще с первого дня нашего знакомства. Очень бы хотелось узнать тебя получше и встретиться еще раз. Я о тебе часто вспоминаю. Если у тебя кто-то есть или ты просто не имеешь желания, скажи прямо. А то последняя наша встреча оставила неопределенность“.

Здесь будет два варианта развития: либо мужчина откажется от дальнейшего общения, либо попытается пойти на контакт. Если он попросит вас больше не писать, это, безусловно, будет обидно, но расставит все точки над „и“, вы сможете двигаться дальше и искать новую любовь.

Почему мужчина внезапно исчез

Вчера было все хорошо, а сегодня один из партнеров пропадает и не выходит на контакт. У этого развития событий теперь есть официальное название: гостинг — это внезапное прерывание отношений.

Почему люди разрывают отношения без предупреждения? Есть несколько причин: психологическая незрелость и склонность к избеганию, неумению правильно заканчивать отношения, банальная трусость, желание удержать человека „про запас“ (в таком случае исчезания чередуются с внезапными появлениями как ни в чем не бывало), последствия травмы в прошлом (если человека когда-то бросили подобным образом, он может и сам это повторить), желание почувствовать превосходство (инициирование прекращения отношений дарит чувство контроля над другим). Не стоит принимать подобное поведение на свой счет. Гостинг характеризует того, кто его применяет.

Часто такой прием (постоянные качели с появлением и исчезновением, признанием в пылкой любви и тут же — в лютой ненависти) используют манипуляторы.

Часто гостинг — удел инфантильных людей, которые еще не доросли до взрослых отношений. Незрелая личность не пытается справляться с трудностями, а избегает их. Как реагировать, если вы подверглись гостингу?

Гостинг — это тот, случай, когда первый звонок делает не тот, кто более заинтересован в отношениях, а тот, кто сильнее. Поэтому постарайтесь первой выяснить ситуацию. Возможно, человек и не пытался специально игнорировать вас. Срочная командировка, завал на работе, личные проблемы — веские причины, по которым человек может временно прекратить общение. Если после исчезновения человек опять появляется, не делайте вид, что все отлично. Расскажите о своих чувствах и дайте понять, что вас подобное положение дел не устраивает.