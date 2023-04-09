Диетолог назвала четыре продукта для молодости кожи, которые нужно есть каждый день(4)
Питание человека сильно влияет на состояние кожи, причем намного больше, чем любые косметические средства, пишет американское издание She Finds. Диетолог Марея Ибрагим рассказала, что лучший выбор для молодости кожи — продукты, богатые белком, витаминами и минералами, и выделила те, что нужно есть каждый день, сообщает „Рамблер“.
Яйца
Яйца — универсальная еда: их можно есть на завтрак, обед и ужин.
„Яйца — источник белка, биотина и витамина Е. Биотин нужен для здоровья кожи, волос и ногтей. Витамин Е является мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами“, — объяснила Ибрагим.
Приверженцам растительной пищи она посоветовала заменить яйца семенами чиа. Они содержат полезные Омега-3, белок, витамины Е и В.
Лосось
Лосось, богатый белком, Омега-3 жирными кислотами и витамином D, уменьшает воспаление в организме, поддерживает рост и восстановление клеток, а также иммунную систему.
Макрель, сардины и тунец — также прекрасные источники белка. Эксперт посоветовала есть тунца в умеренных количествах, так как в нем содержится ртуть.
Для веганов альтернативой лососю могут стать фасоль, горох и чечевица. Эти продукты полезны для людей с кожными заболеваниями, такими как акне и псориаз.
Греческий йогурт
Греческий йогурт содержит белки и полезные для здоровья кишечника пробиотики.
„Было доказано, что пробиотики положительно влияют на кожу. Кроме того, белок, содержащийся в греческом йогурте, способствует росту и восстановлению клеток. Вместо греческого йогурта также можно есть кокосовый“, — пояснила специалист.
Она посоветовала добавлять в лакомство орехи, чернику и семена чиа.
Миндаль
Все орехи — источник питательных веществ, нужных для всего организма, но именно миндаль часто называют пищей для кожи, так как он богат белком, витамином Е и магнием.
„Витамин Е — это антиоксидант: защищает от свободных радикалов, а магний регулирует регенерацию и восстановление клеток“, — рассказала диетолог.
Также она отметила, что не стоит забывать пить достаточно воды, хорошо спать и защищать кожу от солнца.