5 лучших продуктов для завтрака, которые снижают холестерин

Овсяная каша. В ней много растворимой клетчатки, благодаря которой можно снизить уровень холестерина.

Яйца. Но при этом употребляйте не более одного-двух яиц в день или ешьте только яичные белки вместо целых яиц.

Греческий йогурт. В нём содержится много белка и при этом меньше жира, чем в обычном йогурте. Выбирайте для завтрака простые либо нежирные сорта.

Цельнозерновой тост. Вместо белого хлеба ешьте цельнозерновой, так как он содержит больше клетчатки и дольше позволит вам чувствовать себя сытым.