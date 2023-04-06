Любовник в отражении: почему стоит заняться сексом напротив зеркала прямо сейчас

Согласитесь, видеть, как глаза партнера закатываются от удовольствия, как румянец застилает его щеки, как напрягаются жилы на шее и руках – это не то же самое, что представлять картинки у себя в голове.

А значит умножить наслаждение, ведь чем большим числом рецепторов мы воспринимаем информацию извне, тем ярче наша на нее реакция. И хотя так же можно говорить об обострении ощущений при изоляции какого-либо из органов чувств (например, при сексе с завязанными глазами), визуальное восприятие во время секса делает свое дело, дополняя физические ощущения видимыми образами.

А значит получить доступ к тому, чего вы еще не имели. Это всегда неожиданно, ново и именно от этого так приятно.

А значит закрыть гештальт в отношении фантазий, где за вами наблюдают в интимный момент или где вы сами оказываетесь на месте подглядывающего. Всего лишь нужно представить, что пара в отражении – это вовсе не вы с партнером, а кто-то другой, такой же сексуальный, чувственный и раскрепощенный. Прямо как в сказке про Крошку Енота, который на поверхности речной глади принял себя за чужака.

А значит изучить свое тело, эмоции, реакции, понять и почувствовать, что и как доставляет вам удовольствие. В психологии практики с зеркалами часто используют для того, чтобы найти баланс, наладить диалог с внутренним я, обрести уверенность и любовь к себе. В отношении сексуального аспекта это тоже работает, причем начинать сразу с секса необязательно. Если вы испытываете трудности с принятием своего тела, сексуальности, с проявлением эмоций во время близости, посмотреть на себя со стороны может быть полезно и любопытно. Красуйтесь, танцуйте, раздевайтесь, разглядывайте себя со всех сторон, говорите себе комплименты, ласкайте себя – все это может стать маленькими, но уверенными шагами на пути к раскрытию вашего сексуального потенциала.

С чего начать?

Для начала удостоверьтесь, что партнер хочет того же, что и вы. Перспектива заниматься сексом напротив зеркала порадует не всех: партнер может просто не хотеть этого, а может не любить оголяться перед зеркалом и наблюдать за своим телом по любой причине, часто не зависящей от вас самих. Поэтому, золотое правило любой новой практики, – сначала спросите, заводит ли это партнера также, как и вас.

Гайд по позициям

Зеркальный шкаф напротив кровати – как правило предоставляет широкий обзор, чтобы ничего не ускользнуло от любопытных глаз.

Миссионерская позиция

Подойдет в качестве проверки того, нравится ли вам секс напротив зеркала. В отражении вы не увидите много пикантных деталей, лишь силуэты обнаженных тел, прижатых друг к другу.

Догги-стайл

Разместитесь к зеркалу боком, чтобы наслаждаться видом ваших тел, сливающихся воедино. В таком положении придется повернуть голову в сторону, чтобы наблюдать друг за другом. Но в позе догги можно разместиться и лицом к зеркалу. В таком положении мужчине открывается потрясающий вид на бюст партнерши, а сама она сможет наблюдать за тем, как руки партнера путешествуют по ее спине, бокам и бедрам. Женщина также может прогибать спину, переносить точку опоры с рук на грудь, приподнимать таз или прижимать его к кровати.

Зеркало в пол – отличный вариант по той причине, что его можно двигать и размещать, как захочется.

Стекая вниз

Чтобы занять эту позицию, усадите мужчину в кресло или на край кровати напротив зеркала. Имейте в виду: места должно хватить, чтобы женщина смогла по обеим сторонам от его бедер разместить свои голени. Расположитесь на мужчине сверху, спиной к нему, ноги при этом согнуты в коленях, вы словно сидите на своих пятках. Это и будет вашей исходной позицией. В таком положении вы сможете любоваться собой, процессом проникновения, а также наблюдать за реакциями партнера без риска свернуть шею.