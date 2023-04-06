Любовник в отражении: почему стоит заняться сексом напротив зеркала прямо сейчас(10)
В поисках тысячи и одного способа разнообразить сексуальную жизнь можно зайти очень далеко. А можно, даже не прикладывая усилий, посмотреть на секс совершенно с другой стороны, если у вас под рукой есть всего лишь… зеркало, пишет mail.ru. Но что с ним делать? Рассказываем во всех подробностях.
Почему это классная практика?
Понаблюдать за собой во время близости
А значит изучить свое тело, эмоции, реакции, понять и почувствовать, что и как доставляет вам удовольствие. В психологии практики с зеркалами часто используют для того, чтобы найти баланс, наладить диалог с внутренним я, обрести уверенность и любовь к себе. В отношении сексуального аспекта это тоже работает, причем начинать сразу с секса необязательно. Если вы испытываете трудности с принятием своего тела, сексуальности, с проявлением эмоций во время близости, посмотреть на себя со стороны может быть полезно и любопытно. Красуйтесь, танцуйте, раздевайтесь, разглядывайте себя со всех сторон, говорите себе комплименты, ласкайте себя – все это может стать маленькими, но уверенными шагами на пути к раскрытию вашего сексуального потенциала.
Посмотреть на партнера со стороны, реализовать вуайеристские желания
А значит закрыть гештальт в отношении фантазий, где за вами наблюдают в интимный момент или где вы сами оказываетесь на месте подглядывающего. Всего лишь нужно представить, что пара в отражении – это вовсе не вы с партнером, а кто-то другой, такой же сексуальный, чувственный и раскрепощенный. Прямо как в сказке про Крошку Енота, который на поверхности речной глади принял себя за чужака.
Увидеть лицо партнера в тех позах, где это невозможно без зеркала
А значит получить доступ к тому, чего вы еще не имели. Это всегда неожиданно, ново и именно от этого так приятно.
Подключить к общему удовольствию визуальный канал восприятия
А значит умножить наслаждение, ведь чем большим числом рецепторов мы воспринимаем информацию извне, тем ярче наша на нее реакция. И хотя так же можно говорить об обострении ощущений при изоляции какого-либо из органов чувств (например, при сексе с завязанными глазами), визуальное восприятие во время секса делает свое дело, дополняя физические ощущения видимыми образами.
Согласитесь, видеть, как глаза партнера закатываются от удовольствия, как румянец застилает его щеки, как напрягаются жилы на шее и руках – это не то же самое, что представлять картинки у себя в голове.
С чего начать?
Для начала удостоверьтесь, что партнер хочет того же, что и вы. Перспектива заниматься сексом напротив зеркала порадует не всех: партнер может просто не хотеть этого, а может не любить оголяться перед зеркалом и наблюдать за своим телом по любой причине, часто не зависящей от вас самих. Поэтому, золотое правило любой новой практики, – сначала спросите, заводит ли это партнера также, как и вас.
Гайд по позициям
Зеркальный шкаф напротив кровати – как правило предоставляет широкий обзор, чтобы ничего не ускользнуло от любопытных глаз.
Миссионерская позиция
Подойдет в качестве проверки того, нравится ли вам секс напротив зеркала. В отражении вы не увидите много пикантных деталей, лишь силуэты обнаженных тел, прижатых друг к другу.
Догги-стайл
Разместитесь к зеркалу боком, чтобы наслаждаться видом ваших тел, сливающихся воедино. В таком положении придется повернуть голову в сторону, чтобы наблюдать друг за другом. Но в позе догги можно разместиться и лицом к зеркалу. В таком положении мужчине открывается потрясающий вид на бюст партнерши, а сама она сможет наблюдать за тем, как руки партнера путешествуют по ее спине, бокам и бедрам. Женщина также может прогибать спину, переносить точку опоры с рук на грудь, приподнимать таз или прижимать его к кровати.
Зеркало в пол – отличный вариант по той причине, что его можно двигать и размещать, как захочется.
Стекая вниз
Чтобы занять эту позицию, усадите мужчину в кресло или на край кровати напротив зеркала. Имейте в виду: места должно хватить, чтобы женщина смогла по обеим сторонам от его бедер разместить свои голени. Расположитесь на мужчине сверху, спиной к нему, ноги при этом согнуты в коленях, вы словно сидите на своих пятках. Это и будет вашей исходной позицией. В таком положении вы сможете любоваться собой, процессом проникновения, а также наблюдать за реакциями партнера без риска свернуть шею.
Попросите партнера крепко взять вас за бедра, и пока он удерживает вас, медленно опустите корпус вниз, к полу. Для устойчивости упритесь в пол ладонями или локтями – это зависит от высоты кровати и ваших физических возможностей. В таком положении угол проникновения значительно изменится, что подарит новые, контрастные ощущения. К тому же изменится и отражение. Мужчине откроется вид на ваши ягодицы, а в зеркале он сможет увидеть вашу спину и лицо.
Удовольствие для двоих
Мужчина по-прежнему сидит на краю кровати, либо стоит перед зеркалом, женщина располагается перед ним на коленях. Для комфорта подложите под ноги толстое одеяло или подушку. Не сомневаемся, что ваш мужчина и так теряет голову в процессе оральных ласк, но если при этом он сможет наблюдать за тем, как вы ласкаете саму себя игрушкой или пальцами – это просто сведет его с ума. Для большего визуального доступа разведите колени и приподнимите таз, так мужчина сможет рассмотреть все в мельчайших деталях. Не забывайте поднимать на него глаза и оборачиваться к зеркалу, бросая взгляд на его лицо и заодно любуясь своим отражением.
Настенное зеркало – вне зависимости от его размеров, лучше не опираться на него руками, чтобы не сорвать с креплений в самый неподходящий момент.
Глаза в глаза
Женщина располагается прямо напротив зеркала, для устойчивости можно опереться о стену по обеим сторонам от зеркала руками. Мужчина подходит сзади. Можно менять глубину вхождения члена приподнимаясь на носочки или чуть сгибая ноги в коленях, а также играть с углом проникновения, прижимаясь к груди мужчины, либо нагибаясь вперед. В такой позиции вы не увидите гениталий друг друга, зато вам обеспечен тесный визуальный контакт на протяжении всего секса – это сделает близость более интимной и подарит партнерам чувство единения.
Секс напротив зеркала – это всегда о жажде эстетического наслаждения
Чтобы сделать картинку в отражении такой, чтобы ее хотелось воспроизводить в памяти снова и снова, позаботьтесь о важных мелочах.
Свет
Чтобы отражение выглядело объемным и притягательным, а дневной свет от лампы не выделял неровности кожи и шероховатости фигуры, сделайте выбор в пользу приятного глазу полумрака, подсвечивая помещение несколькими источниками теплого, рассеянного света. Например, настольной лампы, ночника или свечей.
Антураж
Позаботьтесь о том, чтобы в отражении не было вещей, которые могли бы отвлечь вас от самих себя. Разбросанных вещей на заднем плане, включенного без звука телевизора, и так далее. Да и само зеркало лучше протереть, чтобы не возникло соблазна рассматривать свое бедро в попытках понять, появилась ли у вас новая родинка, о которой стоит сообщить дерматологу.
Настроение
Если вы уже пустились в эту авантюру, не позволяйте смущению все испортить. Секс перед зеркалом может подарить вам по-настоящему новые впечатления, разжечь огонь страсти в отношениях, где секс приелся, и позволить взглянуть на близость под другим углом.