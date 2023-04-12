„Тогда просто нельзя жить вместе!“ Читательница разъясняет, что нельзя позволять партнеру говорить себе

Мужчина жаловался на то, что его жена любит есть в кровати, что он считает непозволительном и из-за этого у них возникает конфликт. Читательница же считает, что нельзя себя вести, как это делает мужчина.

„Мне тоже очень нравится отдыхать в кровати и есть. Это просто так расслабляет, есть за столом - это уже другое. Если я хочу удобно себя чувствовать после рабочего дня, то залезаю под одеяло и занимаюсь в кровати тем, чего жаждет душа: ем, читают, вяжу, смотрю сериалы, рисую или играю на гитаре. Не позволила бы кому-то сказать себе, что нельзя этого делать. У себя дома человек должен себя чувствовать так, чтобы было удобно, на запретах-приказах отношения между двумя взрослыми людьми не построить. Тогда просто нельзя жить вместе, когда есть чувство, что стиль жизни другого человека требует „родительского“ вмешательства и воспитания“, - считает девушка.

По ее мнению, если уж выбрал себе такую вторую половину, то нужно решать, либо терпи, либо заканчивай отношения. „Конечно же можно попробовать обговорить, готова ли женщина пойти мужчине на встречу. Но я бы посчитала, что ситуация ужасная, и такое несовпадение привычек вряд ли проявится только в одной вещи. Вдруг на самом деле есть еще двадцать вещей, которые я, по мнению партнера, делаю неправильно!“

Как правило, различия в стиле жизни проявляются не только в одних вещах, а если и проявляются, то одно мелочь уж точно можно потерпеть или договориться о чем-то, считает она. Она также не понимает, почему еда в постели обязательно означает, что там будет грязно.

„Когда я ем за столом, то после меня стол все равно остается чистым. Если вдруг не остается, то я его протираю. Если в кровать попадут куски еды (не попадут), то я просто поменяю постельное. Во время прогулки в городе я ем гамбургер, но грудь остается чистой. Почему тогда этот апельсиновый сок должен попасть на подушку и остаться там навсегда - этого я понять не могу“, - возмущается она.