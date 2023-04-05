ФОТО | Нужен дорогой образ на вечер? В Эстонии появилась онлайн-платформа по аренде дизайнерских платьев Rentalier(2)
В Эстонии начала работу онлайн-платформа по аренде дизайнерской одежды Rentalier, цель которой - сделать высокую моду доступной всем, а также внести в свой вклад в сохранение экологии. Rentalier предлагает людям не покупать платье на один вечер, а вместо этого взять его в аренду, тем самым сократив поотребление.
Основатели Rentalier Джозефина Вахер-Вахтер и Ингер Китт видят, что вкус, бюджет и размер одежды у людей постоянно меняются, а покупка новых вещей может стать настоящей головной болью.
По словам Джозефины, сознательные потребители ищут и пытаются делать экологичные выборы при покупке одежды: „Мы хотим создать поддерживающее экологичность предприятие, которое даст женщинам возможность пробовать новые стили, цвета и дизайнеров, и все это таким образом, что помогает окружающей среде“.
„Rentalier - это гардероб твоей лучшей подруги, куда можно заглянуть, когда нечего надеть, а на носу ваное мероприятие. Большие праздники и торжественные мероприятия часто могут вызывать много стресса, особенно когда в жизни и так много всего происходит. Rentalier позаботится о том, что надеть, чтобы ты могла сосредоточиться на том, чтобы быть в моменте“, - говорит она.
Взять одежду в аренду модно как онлайн на сайте www.rentalier.eu, так и в таллиннском шоуруме по адресу Татари, 64-511.