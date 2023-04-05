Аптекарь напоминает: самое время проверить пигментные пятна

Родинки и пигментные пятна вызываются накоплением меланина. „Также гормональные изменения, воспаление кожи и генетическая предрасположенность могут способствовать образованию пигментных пятен. Появление родинок и пигментных пятен нельзя предотвратить, но можно повлиять на их цвет. Самый простой и эффективный способ для этого – уменьшение интенсивности УФ-излучения, для чего нужно использовать солнцезащитные кремы“, — советует фармацевт и добавляет, что для того, чтобы пигментные пятна, осветлившиеся или потускневшие за зимний период, снова не потемнели под воздействием весеннего солнца, нужно начинать наносить кремы заблаговременно.

По словам аптекаря, родимые пятна могут быть черновато-коричневыми, круглыми или овальными пятнами диаметром до 5 миллиметров, а также пятна могут выступать над поверхностью кожи, быть от рождения или образовавшимися при жизни. „Пигментные пятна могут быть разного размера и формы, но не выше поверхности кожи. Как правило, они образуются в области, открытой для солнца. Также по тону пятна могут варьироваться от светлых до темных, и обязательно станут темнее под воздействием солнца. В зимний период пигментные пятна могут даже стать такими светлыми, что они почти незаметны“, — рассказывает Валге-Ребане и добавляет, что веснушки — это тоже пигментные пятна.

Керли Валге-Ребане – провизор аптеки Benu Pargi, находящейся в Северо-Эстонской региональной больнице – разъясняет, что пигментные клетки кожи вырабатывают меланин, который придает коже пигмент или же цвет. Этот же пигмент предназначен для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей, но он также образует родинки и пигментные пятна на коже. „Чем дольше и сильнее воздействие УФ-излучения, которому мы подвергаемся без защиты - т.е. кожа остается открытой солнцу без одежды или солнцезащитного крема – тем больше организм начинает вырабатывать меланин и повышается вероятность появления родимых и пигментных пятен“, — описывает фармацевт и добавляет, что, к сожалению, медицинские исследования еще не дали ответа на вопрос, почему меланин скапливается в тех или иных местах.

Провизор подчеркивает, что регулярный контроль родинок и пигментных пятен очень важен для предотвращения более серьезных проблем со здоровьем. „При проверке следует обратить внимание на форму родимого пятна — например, если у пятен или родинок стали появляться неровные края или очертания с зазубринами. Родинки не растут, поэтому любое изменение размера потребует дополнительного контроля, но при этом следует учитывать, что родимые пятна на коже растягиваются с увеличением веса“, — поясняет аптекарь и добавляет, что изменение цвета или появление дополнительных оттенков также не является нормальным.

Весной и осенью стоит сделать осмотр тела

Фармацевт указывает, что следует проверять все тело. „Часто проверяются руки, ноги, живот и лицо, и на этом проверка заканчивается, но большой участок кожи — спина — остается непроверенным“, — говорит провизор и рекомендует обратиться за помощью к близкому человеку, а также осмотреть голову, если на ней редкий волосяной покров или же волосы отсутствуют. „Это единственный способ своевременно обнаружить изменения, которые могут потребовать осмотра у врача“.

По словам фармацевта, более подвержены развитию пигментных пятен люди со светлой кожей, светлыми и рыжими волосами, и светлыми глазами. „Частое воздействие сильного УФ-излучения и посещение солярия также повышают риск. Солнечные ожоги, полученные в детстве, также имеют эффект, который может вызвать больше родимых и пигментных пятен в более позднем возрасте“, — указывает Валге-Ребане.

Людям, обнаружившим подозрительную или меняющуюся родинку или пигментное пятно, следует пройти обследование. „Стоит проверять себя дома хотя бы два раза в год: весной до появления яркого солнца и снова осенью после принятия солнечных ванн. Если при осмотре что-то обнаружится, то стоит как можно скорее обратиться к дерматологу – ведь, чем быстрее будут выявлены изменения, тем лучше результат возможного лечения“, — подчеркивает фармацевт важность раннего выявления каких-то патологий.

Фармацевт также развеивает распространенное ранее заблуждение о том, что травмированная родинка становится злокачественной, так как теперь это представление опровергнуто. „Однако в тех местах тела, где родимые пятна могут мешать или получить повреждения, рекомендуется их все же удалять. Например, у мужчин – это могут быть лицо или шеи из-за бритья, а у женщин – в области ношения бюстгальтера“, — объясняет Валге-Ребане.