Аптекарь напоминает: самое время проверить пигментные пятна
Первое весеннее солнце укрепляет тело и разум после долгой зимы, когда мы все испытывали недостаток солнечного света. В то же время солнечные лучи напоминают о необходимости защиты кожи от УФ-излучения, а также сейчас будет уместно проверить родинки и пигментные пятна по всему телу. Аптекарь разъясняет, на что следует обратить внимание при появлении пигментных пятен и когда уже следует обращаться к врачу.
Керли Валге-Ребане – провизор аптеки Benu Pargi, находящейся в Северо-Эстонской региональной больнице – разъясняет, что пигментные клетки кожи вырабатывают меланин, который придает коже пигмент или же цвет. Этот же пигмент предназначен для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей, но он также образует родинки и пигментные пятна на коже. „Чем дольше и сильнее воздействие УФ-излучения, которому мы подвергаемся без защиты - т.е. кожа остается открытой солнцу без одежды или солнцезащитного крема – тем больше организм начинает вырабатывать меланин и повышается вероятность появления родимых и пигментных пятен“, — описывает фармацевт и добавляет, что, к сожалению, медицинские исследования еще не дали ответа на вопрос, почему меланин скапливается в тех или иных местах.
По словам аптекаря, родимые пятна могут быть черновато-коричневыми, круглыми или овальными пятнами диаметром до 5 миллиметров, а также пятна могут выступать над поверхностью кожи, быть от рождения или образовавшимися при жизни. „Пигментные пятна могут быть разного размера и формы, но не выше поверхности кожи. Как правило, они образуются в области, открытой для солнца. Также по тону пятна могут варьироваться от светлых до темных, и обязательно станут темнее под воздействием солнца. В зимний период пигментные пятна могут даже стать такими светлыми, что они почти незаметны“, — рассказывает Валге-Ребане и добавляет, что веснушки — это тоже пигментные пятна.
Солнцезащитные средства помогают предотвратить появление пигментных пятен
Родинки и пигментные пятна вызываются накоплением меланина. „Также гормональные изменения, воспаление кожи и генетическая предрасположенность могут способствовать образованию пигментных пятен. Появление родинок и пигментных пятен нельзя предотвратить, но можно повлиять на их цвет. Самый простой и эффективный способ для этого – уменьшение интенсивности УФ-излучения, для чего нужно использовать солнцезащитные кремы“, — советует фармацевт и добавляет, что для того, чтобы пигментные пятна, осветлившиеся или потускневшие за зимний период, снова не потемнели под воздействием весеннего солнца, нужно начинать наносить кремы заблаговременно.
Провизор подчеркивает, что регулярный контроль родинок и пигментных пятен очень важен для предотвращения более серьезных проблем со здоровьем. „При проверке следует обратить внимание на форму родимого пятна — например, если у пятен или родинок стали появляться неровные края или очертания с зазубринами. Родинки не растут, поэтому любое изменение размера потребует дополнительного контроля, но при этом следует учитывать, что родимые пятна на коже растягиваются с увеличением веса“, — поясняет аптекарь и добавляет, что изменение цвета или появление дополнительных оттенков также не является нормальным.
Весной и осенью стоит сделать осмотр тела
Фармацевт указывает, что следует проверять все тело. „Часто проверяются руки, ноги, живот и лицо, и на этом проверка заканчивается, но большой участок кожи — спина — остается непроверенным“, — говорит провизор и рекомендует обратиться за помощью к близкому человеку, а также осмотреть голову, если на ней редкий волосяной покров или же волосы отсутствуют. „Это единственный способ своевременно обнаружить изменения, которые могут потребовать осмотра у врача“.
По словам фармацевта, более подвержены развитию пигментных пятен люди со светлой кожей, светлыми и рыжими волосами, и светлыми глазами. „Частое воздействие сильного УФ-излучения и посещение солярия также повышают риск. Солнечные ожоги, полученные в детстве, также имеют эффект, который может вызвать больше родимых и пигментных пятен в более позднем возрасте“, — указывает Валге-Ребане.
Людям, обнаружившим подозрительную или меняющуюся родинку или пигментное пятно, следует пройти обследование. „Стоит проверять себя дома хотя бы два раза в год: весной до появления яркого солнца и снова осенью после принятия солнечных ванн. Если при осмотре что-то обнаружится, то стоит как можно скорее обратиться к дерматологу – ведь, чем быстрее будут выявлены изменения, тем лучше результат возможного лечения“, — подчеркивает фармацевт важность раннего выявления каких-то патологий.
Фармацевт также развеивает распространенное ранее заблуждение о том, что травмированная родинка становится злокачественной, так как теперь это представление опровергнуто. „Однако в тех местах тела, где родимые пятна могут мешать или получить повреждения, рекомендуется их все же удалять. Например, у мужчин – это могут быть лицо или шеи из-за бритья, а у женщин – в области ношения бюстгальтера“, — объясняет Валге-Ребане.