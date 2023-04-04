Интерес к чувственным удовольствиям и желание близости. Астрологический прогноз на начало апреля

Давайте посмотрим какой месяц нас ожидает с точки зрения ведической астрологии. Апрель - это месяц когда Солнце набирает силу и переходит в знак Овна, что является началом сидерического зодиакального года.

В день полнолуния 6 апреля Венера сменит знак. Венера останется в знаке Тельца практически на месяц и пробудит интерес к чувственным удовольствиям, желанием близости и в то же время социальной активности. Вопросы комфорта и стабильности станут более актуальными. Займитесь собой, отношениями с домочадцами, наведите красоту вокруг себя. Венера любит все, что связано с садом и растениями - посадите цветы или выращивайте специи в горшочках, посетите Ботанический сад или просто проведите больше время на природе.

В тоже время Лунный узел Раху находиться в огненном знаке Овна, и желание новизны и изменений может привести к резким и непредсказуемым последствиям, особенно во второй половине месяца, когда энергия солнечного затмения будет проявлена. Исследуйте свои желания, они могут быть настолько смелыми, что вам придется выйти за рамки того, что вам знакомо. Некомфортные незнакомые ситуации дают рост личности.

7 апреля наверное один из самых интересных и неоднозначных дней месяца. Может вызвать состояние- я больше так не могу, нужны изменения здесь и сейчас и будут силы для действия. Энергетика дня быстрая, резкая, но в тоже время день благоприятный как для покупок так и для сделок. Обращайте внимание на сны и знаки.

14 апреля Солнце переходит из знака Рыб в Овен, где в течении месяца образуется соединение из четырех планет. Поэтому будет ярко проявлена энергетика Овна и первой накшатры Ашвини, братьев близнецов, божественных целителей. Все процедуру направленные на быстрое восстановление энергии через гомеопатию, массаж, лечение травами, иглоукалывание, исследование психосоматики дадут особенно положительный эффект.