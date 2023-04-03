Стать красивой быстро и недорого? Да, это возможно!

Праздник цен Maxima добрался до прилавков товаров для красоты и ухода и продлится с 30.03 по 29.04.

В рамках кампании Ilu Mõte представлены отличные отечественные и зарубежные бренды, которые делают уход за собой таким же приятным, как день, проведенный у косметолога или парикмахера, – только за гораздо меньшие деньги!

Чтобы еще лучше подчеркнуть вашу красоту и индивидуальность, в рамках кампании Ilu Mõte для вас приготовлено более чем 2000 доступных по цене продуктов.

Подчеркните свои сильные стороны

Лучшие стилисты считают, что для того чтобы женщина выглядела наилучшим образом, нужно подчеркнуть ее сильные стороны и только потом можно попытаться скрыть некоторые более проблемные места.

У каждой женщины есть своя индивидуальность и самые красивые черты, и самый верный способ узнать о них – это посмотреть на себя в зеркало восхищенным взглядом.

Однако есть некоторые вещи, которые сразу бросаются в глаза, и которые хотелось бы улучшить. Иногда это немного усталая кожа лица, а иногда волосы, потускневшие от ношения зимней шапки.

На полках продуктов красоты Maxima вы найдете уже готовые хорошие решения! Поскольку именно кожа и волосы чаще всего нуждаются в уходе в межсезонье, для них представлен особенно широкий ассортимент косметических средств. Не забывайте о тройном правиле домашнего ухода за кожей – очищение, отшелушивание и увлажнение.

Уход за лицом всегда начинается с очищения. Кто-то выбирает для этого тоник, кто-то молочко – каждый знает, какое средство лучше всего подходит для его кожи.

При выборе весеннего крема часто отдают предпочтение максимально свежим и натуральным продуктам, именно это предлагают отечественные производители веганской косметики NATURA SIBERICA, NURME, PUHAS LOODUS и другие.

Однако те, кто предпочитает нестареющую классику определенных лабораторий красоты, могут положить в корзину товары по отличной цене от L'OREAL, NIVEA, LUMENE, GARNIER, NEUTROGENA, DOVE и многих других. Приходите и найдите свой любимый косметический продукт этой весны!