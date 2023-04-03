Стать красивой быстро и недорого? Да, это возможно!
Пора сменить слегка уставший зимний облик на по-весеннему яркий. Кампания Ilu Mõte от Maxima создает для этого прекрасные возможности!
Праздник цен Maxima добрался до прилавков товаров для красоты и ухода и продлится с 30.03 по 29.04.
В рамках кампании Ilu Mõte представлены отличные отечественные и зарубежные бренды, которые делают уход за собой таким же приятным, как день, проведенный у косметолога или парикмахера, – только за гораздо меньшие деньги!
Чтобы еще лучше подчеркнуть вашу красоту и индивидуальность, в рамках кампании Ilu Mõte для вас приготовлено более чем 2000 доступных по цене продуктов.
Подчеркните свои сильные стороны
Лучшие стилисты считают, что для того чтобы женщина выглядела наилучшим образом, нужно подчеркнуть ее сильные стороны и только потом можно попытаться скрыть некоторые более проблемные места.
У каждой женщины есть своя индивидуальность и самые красивые черты, и самый верный способ узнать о них – это посмотреть на себя в зеркало восхищенным взглядом.
Однако есть некоторые вещи, которые сразу бросаются в глаза, и которые хотелось бы улучшить. Иногда это немного усталая кожа лица, а иногда волосы, потускневшие от ношения зимней шапки.
На полках продуктов красоты Maxima вы найдете уже готовые хорошие решения! Поскольку именно кожа и волосы чаще всего нуждаются в уходе в межсезонье, для них представлен особенно широкий ассортимент косметических средств. Не забывайте о тройном правиле домашнего ухода за кожей – очищение, отшелушивание и увлажнение.
Уход за лицом всегда начинается с очищения. Кто-то выбирает для этого тоник, кто-то молочко – каждый знает, какое средство лучше всего подходит для его кожи.
При выборе весеннего крема часто отдают предпочтение максимально свежим и натуральным продуктам, именно это предлагают отечественные производители веганской косметики NATURA SIBERICA, NURME, PUHAS LOODUS и другие.
Однако те, кто предпочитает нестареющую классику определенных лабораторий красоты, могут положить в корзину товары по отличной цене от L'OREAL, NIVEA, LUMENE, GARNIER, NEUTROGENA, DOVE и многих других. Приходите и найдите свой любимый косметический продукт этой весны!
Благодаря низким ценам вы можете позволить себе больше средств по уходу, чем обычно: например, в дополнение к дневному крему взять ночной крем или быстродействующую сыворотку.
При нанесении крема стоит помнить, что все процедуры, что мы делаем с лицом, должны распространяться и на шею.
Один из любимых способов расслабиться у эстоноземельцев – заниматься землей. Хороший крем для рук и средства по уходу за ногтями помогут сделать ваши руки снова красивыми.
Конечно, при нанесении крема нельзя забывать обо всем теле и особенно о ногах – сезон открытой обуви не за горами.
Красивые волосы говорят о жизненной силе
В Maxima мы продумали все аспекты ухода за вашими волосами! Хорошие шампуни и бальзамы делают волосы шелковистыми, мягкими и блестящими чистотой. А с новым цветом можно быстро почувствовать себя другим человеком!
Если волосы кажутся ломкими и уставшими, стоит обратить внимание на различные масла и сыворотки для волос. Небольшая дополнительная стимуляция может творить чудеса! Только здесь речь идет о последнем слове науки в сфере красоты, а не о магии.
Учитывая нынешние цены, рационально мыслящий человек сделает себе небольшой запас.
Красота начинается изнутри
Чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться здоровым, вам также необходимо высыпаться и правильно питаться.
Сон в Maxima не продается, зато у нас очень широкий выбор вкусной и здоровой еды.
При покупке косметических средств вы также можете добавить в корзину яркие фрукты и овощи. Они сейчас полны витаминов!
И почему бы не использовать их для косметических процедур! Например, подпитать кожу приятной маской из авокадо перед нанесением крема вечером или тонизировать кожу вокруг глаз кусочками огурца. После этого сыворотка будет иметь волшебный эффект – с лица исчезнут малейшие признаки усталости!
К счастью, убеждение, что мужчины не могут найти для себя ничего полезного на полке с косметикой, давно ушло в прошлое. Ilu Mõte не забыла и про мужчин!
Приходите в Maxima и найдите свой любимый косметический продукт этой весны! Встречайте весну красивой и сияющей!