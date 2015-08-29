ФОТО | На вечеринке Polhem звезды и блогеры познакомились с модными новинками, которые уже можно купить в Эстонии

Среди одежды и обуви была представлена подборка брендов из онлайн-магазина Soulz.ee - например, Sportmax, Mango и недавно появившийся в Эстонии Axel Arigato, а также любимые французами бренды Sandro и Maje, которые можно приобрести в бутике по адресу Суур-Карья, 20 в Таллинне. Из эстонских брендов были представлены новинки от Gina Ri, Less Stress Clothes и Eve Hanson.

Выбор своих товаров представила также платформа по аренде дизайнерской одежды Rentalier, Pro Optika показала новые солнцезащитный очки от мировых брендов, а Lindex - линию женского белья Female Engineering.

Среди товаров красоты были новинки от Mádara, Vita Liberata, Joico, а также впервые представленного в Эстонии швейцарского бренда люксовой косметики Mila d’Opiz.

Не обошлось и без новинок мира технологий: d.one salong представил устройства для ухода за волосами от Dyson и отпариватели от Laurastar.

Интерьер украсили Snug и Nature’s Lines, за вкусные напитки и закуски отвечали LushMama, 4SistersKitchen Catering, Avallone и Magnum. Веселую атмосферу поддерживал DJ Fieldz.

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