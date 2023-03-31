Весна совсем не радует. Что делать, если у вас сезонная депрессия?

Весной эмоциональное состояние могут ухудшить ряд факторов, объясняет главврач Клиники психосоматики и психотерапии Рижского университета имени Страдиня, врач-психотерапевт Эрнест Пулиньш-Цинис. В целом, эмоциональные трудности, зависящие от времени года, чаще встречаются в темные месяцы года. В темной среде усиливается выработка мелатонина, и в наши дни сезонные расстройства настроения чаще объясняются изменениями в его синтезе. Мелатонин — важнейший гормон циркадного ритма, который тесно связан с рядом внутренних регуляторных механизмов, в том числе с веществами, определяющими наше настроение и уровень энергии. Если выйти за рамки „биологической теории депрессии“, то на настроение также влияют вещи, которые происходят или происходили в повседневной жизни, что больше соответствует современному пониманию депрессии как сложного психосоциального явления, объясняет психотерапевт.

Наиболее очевидными факторами ухудшения состояния являются изменения в суточных ритмах, уменьшение времени, которое мы тратим на сон, и проведение меньшего количества времени в помещениях с близкими людьми, которые могут нас поддержать. Все это — факторы риска развития аффективных расстройств.

Однако нам необходимо обращать внимание на более глубокие и индивидуальные факторы риска. На улице становится все светлее и, казалось бы, это должно улучшать самочувствие, но изменения могут контрастно подчеркивать то, что не совсем удовлетворяет нас в собственной жизни. Это еще больше ухудшает состояние людей, склонных сравнивать себя с другими. Например, человек, который уже находится в субклинической или легкой депрессии, живет один и испытывает несбыточные ожидания в отношении романтических отношений, весной может переживать усиление депрессивной симптоматики.