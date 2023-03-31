Приложение Maxima – самый удобный способ совершать покупки

Приложение Maxima было признано самым удобным среди решений самообслуживания эстонских розничных сетей.

Maxima стала первой розничной сетью, которая предоставила клиентам возможность сканировать свои товары с помощью телефона. Функция „Skänni ja kõnni!“ крайне проста – выбираете товар, сканируете его камерой телефона и кладете в пакет.

Среди различных функций приложения также есть вкладка со специальными предложениями. Благодаря ей в магазине легко найти самые доступные по цене предложения. При совершении покупок с помощью приложения можно также использовать чек на тару.

Также удобно, что приложение Maxima привязано к документу, удостоверяющему личность, поэтому не нужно дополнительно проверять возраст клиента, покупающего алкоголь или сигареты, что позволяет экономить время на кассе самообслуживания.

Журналисты Digi также отметили правило хорошего обслуживания клиентов Maxima – в случае выборочного контроля покупок на следующую покупку действует скидка 5%.

„Стандартная касса самообслуживания с мобильным приложением – идеальное сочетание, облегчающее процесс совершения как крупных, так и небольших покупок“, – заключило жюри Digi.

Если у Вас еще нет приложения Maxima, загрузите его на свой телефон прямо сейчас и приходите в ближайший магазин Maxima, чтобы убедиться, насколько удобно с ним совершать покупки. Приходите и делайте покупки быстро и выгодно!