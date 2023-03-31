„Дорогой, я потолстела?“ Женщины из Эстонии рассказывают, как отвечать на этот злосчастный вопрос с подвохом

„Если мужчина попадает впросак с ответом на такой вопрос с подвохом и начинает что-то невнятно бормотать, то ему сразу же кранты и эту вину уже практически невозможно загладить. Единственный возможный и убедительный ответ - быстро, искренне и от сердца заверить мол „ты никогда еще не выглядела лучше, чем сейчас“ или что-то в этом духе, во всяком случае что-то такое, что подтверждает: мужчина считает тебя очень привлекательной“, - Маарика, 36

„Нет, дорогая, не потолстела.“ А я в это время, уплетая торт в обе щеки: „Окей, супер.“ Другого ответа я бы и не хотела слышать. В то же время, можно сказать и так: „нет, не потолстела, но если тебе так кажется, то можем что-то вместе сделать, чтобы это изменить“. То есть, чтобы мужчина вежливо выразил поддержку. Если бы он ответил просто „да, растолстела“, то я бы разозлилась“, - Берит, 30

„Все просто! Дорогие мужчины, если женщина задает такой вопрос, то значит в вашей жизни наступил такой момент, когда вам остается лишь одно: собрать чемоданы и - за дверь. Собирайте вещи и уходите сами, так как на этот вопрос НЕТ правильного ответа и все, что бы вы не сказали, заденет женщину. А если вы ничего не ответите, то она сама выставит ваши чемоданы за дверь!“ - Катре, 32

„Такой вопрос просто нельзя задавать. В любом случае, эта женщина толстая, если задает мужчине такой вопрос. „Нет, ты просто с формами, что для женщины нормально и делает тебя сексуальной“ - вот такой ответ был бы близок к идеалу. На самом же деле никто не хочет видеть свою женщину такой же, как она была в 20 лет. Не какая-нибудь доска, а женщина, мягкая и с формами, которую было бы приятно обнимать“, - Ребекка, 26

„Все очень просто. Мужчина должен в ответ спросить у женщины: ей нужен честный ответ или она напрашивается на комплименты?“ - Хелин, 25

А с чьим ответом вы больше всего согласны?